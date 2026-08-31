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Campanha ‘Dia dos Pais Premiado’ sorteia notebooks, TVs e outros prêmios em Manaus

Por
Redação 2
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Foto: Recorte

Prefeitura de Manaus realiza nesta segunda-feira (31/8) o sorteio da campanha “Dia dos Pais Premiado”, iniciativa que busca estimular as compras e movimentar o comércio popular nos espaços administrados pelo município.

Promovida pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), a campanha contemplou consumidores que fizeram compras nas lojas participantes durante o período da ação. A cada R$ 30 em compras, os clientes receberam um cupom para concorrer aos prêmios.


Os sorteios serão realizados nas galerias Espírito Santo e dos Remédios, além do shopping Phelippe Daou. Em cada um dos três locais, os consumidores concorrerão a cinco prêmios: um notebook, uma televisão, um celular, uma bicicleta e um aparelho de ar-condicionado.

A programação também contará com atendimento à imprensa. O secretário da Semtepi, Alonso Oliveira, estará às 10h30 na galeria Espírito Santo, localizada no Centro de Manaus, para falar sobre a campanha e a iniciativa de incentivo ao comércio popular.

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