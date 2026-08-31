Mulher dá à luz dentro de carro por aplicativo na Ponta Negra, em Manaus; VÍDEO

MANAUS | Uma mulher deu à luz dentro de um carro por aplicativo na tarde de domingo (30), na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. O parto aconteceu de forma emergencial enquanto o veículo estava na rotatória que liga as avenidas Coronel Teixeira e do Turismo.

Militares do Corpo de Bombeiros, que integram o Grupamento de Resgate e Atendimento Pré-Hospitalar (GRAPH), foram acionados para atender a ocorrência. No local, a equipe prestou os primeiros socorros à mãe e ao recém-nascido.





Os bombeiros realizaram o clampeamento e o corte do cordão umbilical, além dos procedimentos iniciais necessários para garantir a segurança dos dois.

Após o atendimento, a mãe e o bebê foram levados para a Maternidade Dr. Moura Tapajóz, onde receberam atendimento médico.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mulher e do recém-nascido. Também não há confirmação se a passageira já seguia para a maternidade quando entrou no carro por aplicativo, nem detalhes sobre as circunstâncias em que o Corpo de Bombeiros foi chamado.

Por Correio da Amazônia