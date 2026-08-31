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Criança torcedora do Corinthians é hostilizada após ganhar camisa de Neymar

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Redação 2
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Foto: Recorte

Uma cena lamentável, envolvendo um garoto corintiano fã de Neymar, marcou a saída dos torcedores da Neo Química Arena, após a vitória do Santos sobre o Timão neste domingo (30).

Após o apito final do árbitro, Neymar presenteou um torcedor mirim antes de se dirigir para o vestiário, o que fez o corintiano cair aos prantos com o mimo recebido.


“Foi um menino que é corintiano, uma criança, independente do time que torce, rival ou não, quando gosta de um atleta, pode me admirar em vários momentos, faz parte. Eu prometi e acabei dando (a camisa). É um respeito não só pelo torcedor mirim, pelo corintiano”, declarou o camisa 10 santista.

Porém, o que poderia ser uma cena emocionante entre fã e ídolo se tornou em aflição. O garoto precisou ser escoltado pelos policiais, junto de sua família, após ser hostilizado por grande parte de corintianos que seguiam dentro do estádio.

É possível ver em vídeos que circulam na internet torcedores revoltados proferindo agressões verbais direcionadas ao garoto, que aparentou medo diante da situação.

Fonte: CNN Brasil

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