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David Almeida lamenta morte de Aldenor Ernesto de Lima, fundador do tradicional Canto da Peixada

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Redação 2
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Foto: Divulgação

O candidato ao Governo do Amazonas e ex-prefeito de Manaus, David Almeida, lamenta profundamente o falecimento de Aldenor Ernesto de Lima, pai do vereador Aldenor Lima.

Sr. Aldenor foi fundador do Canto da Peixada, tradicional restaurante de Manaus, que recebeu a visita do Papa João Paulo II em 1980.


“O senhor Aldenor deixa seu nome marcado na história como um homem honrado, que dedicou sua trajetória à valorização e à defesa da culinária amazonense. Aos familiares e amigos, minha solidariedade. Que Deus seja o maior conforto e conceda força a todos neste momento de dor”, afirmou David Almeida.

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