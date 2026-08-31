David Almeida lamenta morte de Aldenor Ernesto de Lima, fundador do tradicional Canto da Peixada

O candidato ao Governo do Amazonas e ex-prefeito de Manaus, David Almeida, lamenta profundamente o falecimento de Aldenor Ernesto de Lima, pai do vereador Aldenor Lima.
Sr. Aldenor foi fundador do Canto da Peixada, tradicional restaurante de Manaus, que recebeu a visita do Papa João Paulo II em 1980.
“O senhor Aldenor deixa seu nome marcado na história como um homem honrado, que dedicou sua trajetória à valorização e à defesa da culinária amazonense. Aos familiares e amigos, minha solidariedade. Que Deus seja o maior conforto e conceda força a todos neste momento de dor”, afirmou David Almeida.