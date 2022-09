Lula defende direitos para trabalhadores de aplicativos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai e trabalhar para garantir os direitos dos trabalhadores de aplicativos, como motoristas e entregadores. A afirmação foi feita nesta quinta-feira (08/09), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em ato ao lado de Marcelo Freixo e André Ceciliano, candidatos ao governo do Rio de Janeiro e ao Senado pelo estado, respectivamente.

“Acabaram com a carteira profissional. Eu quero saber, cadê os empregos criados pela carteira verde e amarela? O que nós temos são milhões de trabalhadores na economia informal, sem nenhum direito, sem descanso semanal remunerado, trabalhadores sem direito a férias, sem direito a seguridade social. E eles ainda inventaram que as pessoas são microempreendedores”, lamentou Lula.

Entregador

O ex-presidente ainda deu como exemplo, entre os trabalhadores de aplicativos, o entregador que não ganha o suficiente para comprar um prato da comida que ele mesmo está entregando.

“O que nós queremos é que esse trabalhador tenha direitos, que ele possa ter Natal, Ano Novo. Esse são direitos que, podem ter certeza, se a gente ganhar as eleições, a partir do dia 1º de janeiro a gente vai começar a discutir os direitos do povo brasileiro de volta. Nós abolimos a escravidão em 1888 e não queremos mais ser escravo de ninguém”, completou.

Fonte: Lula