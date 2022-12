Lula e Simone Tebet se reúnem nesta sexta (23) para anunciar ministério para ela

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai se reunir nesta sexta-feira (23) com a senadora Simone Tebet (MDB-MS)

A conversa visa acertar o ministério que a parlamentar assumirá no novo governo.

Lula deve oferecer a Simone duas opções: o Ministério do Meio Ambiente ou o do Planejamento (pasta que foi desmembrada do atual Ministério da Economia).

Para escolher o Meio Ambiente, a senadora ainda tem resistência pelo fato de ser uma pasta muito ligada à deputada eleita Marina Silva (Rede-SP). Caso Marina aceite assumir o cargo de Autoridade do Clima, a ser criado por Lula, o caminho se torna mais fácil.

Já o Planejamento é visto pelo entorno de Simone Tebet como “muito interessante”. Fontes ouvidas pelo blog lembram que Tebet reuniu economistas em seu entorno durante as eleições e enxergam como promissora a possibilidade de a senadora poder participar da formulação do atual debate econômico.

Tebet ficou em terceiro na eleição presidencial e apoiou Lula no segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). A senadora atuou na transição no grupo de desenvolvimento social e tinha expectativa de assumir a pasta, contudo, Lula optou por deixar o ministério com o PT: escolheu o senador eleito Wellington Dias (PT-PI).

Cidades e Transportes

Em reunião na tarde desta quinta-feira (22), caciques do MDB e Lula acertaram que Tebet não preencherá nenhuma cota dos dois ministérios exigidos para o chamado ‘apoio de bancada’ ao governo eleito.

“Uma coisa é o apoio parlamentar e a outra é o apoio institucional, que vem via Simone Tebet”, contou uma fonte.

A expectativa é que, para além de Tebet, o partido fique com os ministérios das Cidades (a ser preenchido por um deputado federal) e o de Transportes, que tem como forte cotado o senador eleito Renan Filho (MDB-AL).

G1