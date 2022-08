Lula garante a manutenção da ZFM, na sua visita à fábrica da Moto Honda

O candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva já iniciou sua agenda de compromissos em Manaus. O primeiro é a visita à fábrica Moto Honda, instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Na maior indústria de Duas Rodas do Brasil, Lula garantiu aos trabalhadores que é a favor dos impostos, mas jamais colocar em risco a Zona Franca de Manaus e os empregos que garantem o sustento das famílias.

Lula promete garantir manutenção da ZFM

Em sua passagem por Manaus, para compromissos de campanha eleitoral, o candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que seu compromisso é com a manutenção da Zona Franca de Manaus (ZFM).

A declaração foi dada durante visita do presidenciável à fábrica da Moto Honda, no Polo Industrial de Manaus (PIM) e diante de sindicalistas, trabalhadores e representantes das indústrias no Estado.

“A Zona Franca vai ser preservada. É um compromisso meu desde que eu fui candidato em 89”, afirmou o petista.

Lula disse, ainda, que o modelo econômico do Amazonas é um patrimônio de desenvolvimento da região Norte. Além disso, a Zona Franca é geradora de emprego e renda, que garante a soberania da região em todos os seus aspectos.

“Não vamos deixar que destruam a Zona Franca”, disse Lula ao ser cercado por apoiadores e jornalistas, na saída da fábrica da Moto Honda.