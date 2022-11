Lula se encontra com presidentes de Portugal e de Moçambique em Lisboa (vídeo)

Encontro ocorreu no Palácio de Belém, residência oficial do presidente português. Também estava presente o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, nesta sexta-feira (18) em Lisboa. Um dos temas da reunião foi a retomada do diálogo entre os países. O ex-prefeito Fernando Haddad acompanhou Lula no encontro.

“Em Lisboa, no encontro com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, tive a grata surpresa de encontrar também o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. Aproveitamos para fazer uma reunião sobre a relação entre nossos 3 países”, escreveu Lula no Twitter.

Uma nova reunião esse ano com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. Agora como presidente eleito. 🇧🇷🇵🇹 🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/QELTrn2Mms — Lula (@LulaOficial) November 18, 2022

O encontro ocorreu no Palácio de Belém, residência oficial do presidente português, que deixou claro que espera do próximo governo brasileiro o tão esperado impulso na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O Brasil ratificou em março deste ano o acordo de mobilidade da CPLP, que facilita a circulação de pessoas com Portugal e alguns países da África integrantes do bloco, como Moçambique.

Mas as regras de trânsito precisam ser definidas por cada país, como fez Portugal há pouco quando flexibilizou as regras de imigração para cidadãos da CPLP.

A expectativa portuguesa é que, com Lula, a CPLP seja turbinada, avançando não apenas na questão migratória, mas na retomada das relações econômicas, culturais e políticas, relata a mídia.

Foi anunciado durante a reunião, inclusive, a retomada das cúpulas regulares entre Brasil e Portugal, conhecidas como cimeiras, a partir de 2023, que estão paradas há seis anos.

