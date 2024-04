Madonna já está no Brasil para show na praia de Copacabana

Madonna fez sua entrada triunfal no Rio de Janeiro para o aguardado show de encerramento da turnê “The Celebration Tour”, que acontecerá no Copacabana Palace. Sua filha Mercy também foi vista aproveitando a estadia na sacada do hotel.





A comitiva da icônica cantora, composta por 200 pessoas, ocupará nada menos que 90 quartos no glamoroso estabelecimento, além de montar três academias exclusivas para os membros da equipe.

Os preparativos estão a todo vapor, com 27 caminhões transportando toneladas de equipamentos para o grandioso palco, que promete ser o dobro do tamanho utilizado em shows anteriores.

O evento, marcado para sábado, terá início com sets de DJs a partir das 19h, incluindo uma performance especial do renomado DJ americano Diplo antes da tão aguardada apresentação de Madonna, que está programada para as 21h30.

A expectativa é ainda maior com a confirmação de que o show será transmitido ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay, garantindo que fãs de todo o país possam vivenciar esse momento único.

Fonte: cnnbrasil