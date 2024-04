Amazonas e Eneva alinham estratégias contra exploração infantojuvenil

O combate ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil é pauta do Governo do Amazonas durante todo o ano e, agora, prestes a iniciar a campanha “Faça Bonito” no mês de maio, as equipes do executivo estadual estão fortalecendo parcerias para interiorizar as ações. Uma dessas parcerias é com a empresa Eneva, que vai apoiar o trabalho para fortalecer ações de prevenção em Itapiranga e Silves (respectivamente, a 227 e 204 quilômetros de Manaus).





Técnicos da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Unidade de Gestão Integrada (UGI), e representantes do Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes (Cedca) estiveram no município para alinhar as primeiras estratégias com a empresa, que explora gás natural na região de Itapiranga e Silves.

De início, para o executivo estadual, é importante fortalecer a rede de proteção local, identificando as fragilidades e oferecendo os equipamentos estaduais para a proteção efetiva de crianças e adolescentes. Nesse sentido, a Eneva entra como parceira por ser uma das responsabilidades sociais da empresa.

A secretária executiva dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rosalina Lôbo, explica que uma das primeiras ações com a Sejusc são as atividades da campanha Faça Bonito, em maio, junto com a rede de proteção local.

“Nós viemos conhecer os projetos sociais que a Eneva tem e entender esse contexto local, para poder desenvolver um planejamento adequado para cá, conhecendo as particularidades e especificidades, o que é escola, o que é segurança pública, o que é educação, conselheiros tutelares, todo mundo que atua na rede de proteção, então qualquer trabalho que seja feito aqui, precisa ser fortalecido e ser um trabalho em conjunto”, enfatiza a secretária.

Parceria com Eneva

Em apresentação à equipe do executivo estadual, os representantes da Eneva apontaram trabalhos voltados às comunidades e internamente, com os funcionários.

A coordenadora de responsabilidade social da Eneva, Elizabeth Teles, frisa que a parceria com a Sejusc, a UGI, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca) e os órgãos municipais é crucial para a aplicação da responsabilidade social efetiva.

“Nós entendemos que mais do que qualquer intervenção da área social, nós precisamos apoiar as políticas públicas. A gente tem promovido uma sensibilização dentro disso, estamos buscando a avaliação dos parceiros, dos poderes estadual e municipal, e apoiar o que já existe, principalmente, para que elas cheguem nas populações ribeirinhas” destacou.

Faça Bonito

A campanha é uma mobilização nacional liderada pelo Governo Federal, que amplia as atividades voltadas para a proteção de crianças e adolescentes, sobretudo com abuso e exploração sexual de meninos e meninas.

Agentes estaduais das áreas de direitos humanos, cidadania, assistência social, segurança pública e educação atuam integrados na prevenção e combate aos crimes, levando informação e como proceder em possíveis casos. No Amazonas, a programação da campanha inicia no dia 2 de maio.