Batalhão Ambiental resgata coruja-buraqueira ferida, no Japiim

O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), resgatou na tarde de domingo (28/04), uma coruja buraqueira, na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona sul de Manaus.





Por volta das 16h, os policiais militares foram informados, pela linha direta do BPAmb, que uma coruja-buraqueira teria caído ao levar um choque elétrico em fiação de poste, naquela região. A ave apresentava ferimentos e estava com dificuldade de voar.

Após o resgate, o animal foi entregue aos cuidados do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para tratamento veterinário.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.