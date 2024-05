Polícia recupera sete celulares roubados após localização de GPS no Mundo Novo

MANAUS | Policiais militares da 6º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), conseguiram recuperar sete celulares roubados na noite de quarta-feira, (15).





De acordo com a polícia, os mesmos estavam em patrulhamento pelo bairro Canaranas, quando uma senhora fez sinal para a viatura informando que teria acabado de ser assaltada e estaria com acesso do GPS do celular em funcionamento.

Com base na localização, os militares foram até a rua Arapari, bairro Mundo Novo, onde nas proximidades de um beco encontraram uma mochila com sete celular e uma moto. O material foi levado para o 6º DIP, e lá entregues aos seus respectivos donos.

Por Correio da Amazônia