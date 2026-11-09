segunda-feira, 9 de novembro de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Rio Negro desce sete centímetros nos primeiros dias de novembro

Rio Negro desce sete centímetros nos primeiros dias de novembro

Por
Redação 5
-
Foto: Reprodução

O rio Negro registrou descida de sete centímetros entre os dias 1º e 9 de novembro. O recuo ocorre em um período marcado pela irregularidade das chuvas no Amazonas, apesar da expectativa de precipitações mais frequentes.

Dados do Porto de Manaus mostram que o nível do rio passou de 16,50 metros, no início do mês, para 16,43 metros nesta segunda-feira (9).


Em Manaus, o volume de chuva acumulado entre os dias 1º e 8 de novembro foi de apenas 12 milímetros, segundo informações de estações meteorológicas e imagens de satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O índice representa 6% da média prevista para novembro, que é de 199 milímetros na capital amazonense.

Artigo anteriorAção de saúde leva prevenção e atendimento a mulheres ribeirinhas de Eirunepé
Próximo artigoSTF suspende novamente julgamento sobre o piso da enfermagem

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance (opens in a new tab)
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.