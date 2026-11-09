Rio Negro desce sete centímetros nos primeiros dias de novembro

O rio Negro registrou descida de sete centímetros entre os dias 1º e 9 de novembro. O recuo ocorre em um período marcado pela irregularidade das chuvas no Amazonas, apesar da expectativa de precipitações mais frequentes.

Dados do Porto de Manaus mostram que o nível do rio passou de 16,50 metros, no início do mês, para 16,43 metros nesta segunda-feira (9).





Em Manaus, o volume de chuva acumulado entre os dias 1º e 8 de novembro foi de apenas 12 milímetros, segundo informações de estações meteorológicas e imagens de satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O índice representa 6% da média prevista para novembro, que é de 199 milímetros na capital amazonense.