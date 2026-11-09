Ação de saúde leva prevenção e atendimento a mulheres ribeirinhas de Eirunepé

A comunidade de Ubim, na região do Rio Gregório, em Eirunepé, no Amazonas, recebeu, no dia 30 de outubro, uma ação de promoção da saúde da mulher que reuniu atividades educativas, orientações sobre prevenção do câncer de mama e atendimentos em diferentes áreas da saúde. A iniciativa integrou a programação do Outubro Rosa e foi realizada no Ponto de Atendimento à Saúde José Rodrigues, com atividades presenciais e atendimentos remotos.

Promovida pela Prefeitura de Eirunepé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a ação integrou as estratégias de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) desenvolvidas no território com apoio do projeto SUS na Floresta, realizado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e parceiros.





Para Doriana Silva, moradora de Ubim, a atividade representou uma oportunidade de ampliar o conhecimento sobre os cuidados com a saúde. Antes da ação, ela destacou a importância da participação. “Participar dessa atividade é muito importante, porque vamos ficar mais conscientes sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de muitas doenças, como o câncer de mama e o do colo do útero”, afirmou.

Na região do Rio Gregório, as longas distâncias e a dependência do transporte fluvial dificultavam o acesso aos serviços de saúde. A viagem a partir da comunidade de Ubim podia levar cerca de oito horas em lancha com motor potente, em condições normais de cheia, e até três dias em embarcações regionais utilizadas por grande parte da população.

Inaugurado em 8 de abril de 2026, o Ponto de Atendimento à Saúde José Rodrigues foi implantado para apoiar a atuação da rede municipal e atender moradores de mais de 30 comunidades ribeirinhas. A estrutura oferece suporte à assistência presencial e à telessaúde durante a ação, contribuindo para aproximar os serviços da população.

Prevenção e cuidado

A programação contou com roda de conversa sobre saúde da mulher e dinâmicas educativas voltadas à prevenção do câncer de mama. Também foram oferecidos testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de triagem de enfermagem, aferição da pressão arterial e verificação da glicemia capilar.

A programação incluiu, ainda, atendimentos remotos nas áreas de medicina, enfermagem, saúde bucal, nutrição e psicologia, conforme a demanda dos usuários. Os profissionais dessas áreas participaram a distância.

De acordo com Mayane Araújo, coordenadora municipal da Atenção Primária à Saúde de Eirunepé, a proposta foi reunir a população para um momento de informação, prevenção e cuidado, considerando também as necessidades dos moradores das comunidades mais distantes.

Ao apresentar a programação, a coordenadora explicou o objetivo da iniciativa. “A ideia é proporcionar um espaço de acolhimento e orientação, com atividades educativas e atendimentos que contribuam para a prevenção e o cuidado com a saúde da mulher. Também queremos alcançar as comunidades mais distantes, onde o deslocamento até o ponto de apoio pode levar até três dias”, explicou.

Para ampliar a participação nas atividades coletivas, foi disponibilizado um link para que moradores de outras comunidades acompanhassem remotamente as rodas de conversa e as atividades educativas. A participação a distância buscou facilitar o acesso à informação para quem enfrentava dificuldades de deslocamento até Ubim.

A iniciativa reforça a importância de manter ações de prevenção, diagnóstico precoce e acesso à informação ao longo de todo o ano, especialmente em comunidades ribeirinhas, onde a distância dos centros urbanos pode dificultar o acompanhamento regular da saúde.

Avanço nos indicadores de saúde

A ação ocorreu em um contexto de avanço dos indicadores da Atenção Primária à Saúde em Eirunepé. Segundo dados do Siaps, do Ministério da Saúde, divulgados pelo eSUS Feedback, o município alcançou o 12º lugar entre os 62 municípios do Amazonas na classificação dos indicadores do novo cofinanciamento da APS, referente ao segundo quadrimestre de 2026. O resultado representou uma subida de 18 posições em relação ao primeiro quadrimestre de 2025, quando ocupava a 30ª colocação.

Para Nataly Rodrigues, secretária municipal de Saúde de Eirunepé, o avanço refletiu o trabalho contínuo das equipes. “Esse resultado é fruto de muito trabalho, dedicação, capacitação dos profissionais e monitoramento contínuo dos indicadores. Temos uma coordenadora muito atenta e dedicada, que acompanha os indicadores e mantém os profissionais da Atenção Primária à Saúde atualizados. Ficamos muito felizes, e isso nos dá ainda mais ânimo para seguirmos firmes na melhoria da saúde da população”, afirmou.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas e para a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade.

Sobre o SUS na Floresta

O projeto SUS na Floresta é realizado pela FAS em parceria com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e Fundo Vale, com gestão da parceria do IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social) e apoio técnico da Prefeitura de Eirunepé, Associação de Moradores Agroextrativistas da RESEX do Rio Gregório (Amarge) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema). Ele tem como objetivo fortalecer e apoiar a Atenção Primária à Saúde (APS) em comunidades ribeirinhas do estado do Amazonas por meio da estruturação de um sistema de telessaúde integrado ao SUS, ampliando a assistência nessas regiões.