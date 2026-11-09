Fumaça de queimadas encobre Parintins, suspende aulas e cancela voos no Amazonas

A fumaça provocada por incêndios florestais continua afetando a qualidade do ar em Parintins, no interior do Amazonas, nesta segunda-feira (9). A situação levou à suspensão de aulas nas redes municipal e estadual e ao cancelamento de voos comerciais.

Imagens feitas por drone nesta manhã mostram a ilha Tupinambarana encoberta pela fumaça (veja vídeo acima).





Dados do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), apontaram concentração de partículas finas de 385,4 microgramas por metro cúbico (µg/m³) em Parintins às 6h14. Ao meio-dia, o índice caiu para 290,6 µg/m³. Na Vila Amazônia, chegou a 372,2 µg/m³.

Outros municípios também registraram índices elevados. Barreirinha marcou 296,5 µg/m³; São Sebastião do Uatumã, 201,3 µg/m³; Itapiranga, 178,5 µg/m³; e Silves, 136,1 µg/m³. Segundo o Selva, todos estavam na faixa péssima.

Em Urucará e Boa Vista do Ramos, os índices foram de 123,8 µg/m³ e 116,3 µg/m³, respectivamente, classificados como muito ruins. Itacoatiara registrou 90,6 µg/m³ e Urucurituba, 57,9 µg/m³, ambos na faixa ruim.

*Com informação do g1/Amazonas