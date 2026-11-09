Manaus convoca aprovados na primeira chamada do Bolsa Universidade 2027

A Prefeitura de Manaus, convoca os estudantes classificados na primeira chamada do Programa Bolsa Universidade (PBU) 2027 para a etapa obrigatória de entrega de documentação. O processo, de caráter presencial e eliminatório, ocorre de 9 a 13 de novembro.

“A gestão do prefeito Renato Junior tem um compromisso inegociável com a educação e faz questão de fortalecer o Bolsa Universidade a cada nova edição. Chegar à fase de entrega de documentos é um momento decisivo na vida de milhares de jovens que buscam transformar as suas realidades por meio do ensino superior. As nossas equipes estão preparadas para garantir que esse processo ocorra com toda a lisura e celeridade, assegurando que o benefício chegue a quem realmente atende aos critérios sociais”, destacou o secretário de Administração e Gestão, Heliatan Botelho.





Os candidatos aprovados devem comparecer diretamente à Instituição de Ensino Superior (IES) para a qual foram classificados, no horário das 8h às 15h, munidos de originais e cópias dos documentos exigidos no certame. Para facilitar a logística dos estudantes, os endereços completos de todas as unidades de ensino participantes estão detalhados no Anexo 04 do edital do processo seletivo.

A apresentação dos documentos tem o objetivo de comprovar as informações inseridas pelo candidato no sistema, especialmente no que tange à renda familiar per capita (que não deve ultrapassar 1,5 salário mínimo) e ao local de residência. A diretora-geral da Espi, Carol Passos, alerta os aprovados sobre a importância do cumprimento dos prazos.

“Essa é uma fase crítica e inegociável do processo seletivo. O candidato que não comparecer à instituição de ensino dentro do período de 9 a 13 de novembro, ou que deixar de entregar qualquer um dos documentos exigidos, será automaticamente eliminado do certame. Recomendamos que os estudantes se organizem, acessem o sistema e não deixem para o último dia”, orientou a diretora.

O atendimento nas universidades contará com prioridade garantida por lei para Pessoas com Deficiência (PcDs), idosos e gestantes.

Etapas do certame

A fase de entrega de documentação presencial é a terceira etapa do rigoroso cronograma do PBU 2027. O processo teve início com as inscrições eletrônicas, realizadas entre os dias 14 e 24 de setembro. Em seguida, o sistema coordenado pela Espi executou a fase de classificação, com os resultados divulgados no portal do candidato no dia 14 de outubro.

A triagem classificatória foi realizada eletronicamente priorizando os candidatos de menor renda, de acordo com as vagas disponíveis para cada curso e instituição, garantindo que os maiores percentuais de bolsa fossem concedidos aos estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Após o encerramento da entrega de documentos e a análise de eventuais recursos, a Prefeitura de Manaus publicará o resultado final com a lista de aprovados definitivos no Diário Oficial do Município (DOM), no dia 9 de dezembro de 2026.