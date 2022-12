Maior roda-gigante da América Latina será inaugurada na sexta-feira em SP

Uma roda-gigante de 91 metros será inaugurada na próxima sexta-feira (9), no parque Cândido Portinari, ao lado do parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo. A atração é considerada a maior desse tipo na América Latina.

Segundo a Sima (Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo), o tamanho da Roda São Paulo supera o das instaladas em cidades como Paris, Toronto e Chicago.

De acordo com a SPBW (São Paulo Big Wheel), empresa responsável pela montagem, manutenção e gerenciamento da estrutura, a roda-gigante terá 42 cabines de observação com capacidade para até dez pessoas, ar-condicionado, monitoramento por câmeras, interfones e wi-fi, além de iluminação cênica, projetada para interagir com a cidade.

À noite, a atração terá uma iluminação diferente, que poderá mudar de acordo com datas e eventos especiais. Ela está em uma área de 4.500 metros quadrados, junto à praça de eventos do parque, que é estadual. No local, também haverá espaço para a venda de bebidas, pipoca, sorvete e açaí e para fotos.

Ingressos

Os ingressos começaram a serem vendidos no dia 23 de novembro por meio da plataforma digital Sympla e custam a partir de R$ 50, com opção de meia-entrada a R$ 25, nos dias úteis.

Nos fins de semana e feriados, a inteira custa R$ 69 (até as 13h) e R$ 79 (a partir das 14h). Segundo a Interparques, que faz a gestão da estrutura, o espaço será pet friendly e aceitará animais domésticos de pequeno e médio portes. O passeio terá duração de 25 a 30 minutos.

A roda-gigante funcionará de terça a domingo, das 9h às 19h. Além do ingresso tradicional, também são comercializadas opções para cabine privativa, que comportam até oito pessoas, por valores de R$ 299 a R$ 350 (com bebidas), nos dias úteis, e R$ 350 a R$ 399, nos fins de semana e feriados. A venda inicial inclui entradas até 31 de janeiro.

Em abril, o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, afirmou que haverá ações e tarifas sociais para que as comunidades do entorno também usem o espaço.

