Mais de 230 lixeiras irregulares são removidas em Manaus

A Prefeitura de Manaus intensificou, desde julho, as ações de combate ao descarte irregular de lixo em todas as zonas da capital. Apenas na primeira semana de setembro, já foram eliminadas 230 lixeiras irregulares, com a retirada de mais de 600 toneladas de resíduos que foram destinados corretamente ao aterro sanitário municipal. Nesta quarta-feira, 10/9, a força-tarefa alcançou diferentes áreas da cidade.





No bairro Japiim, as equipes atuaram na avenida Tefé, eliminando três pontos críticos: o ponto de lixo da rua Jupiá (esquina com a Tefé), o Triângulo-Banana (rua Santa Cruz Machado) e o rip-rap da Tefé. No bairro Morro da Liberdade, foram limpas as ruas Alfredo Araújo e Coronel Pedro. Também receberam serviços a rua das Águias, Lagoa Verde; a rua Monique, Nova Cidade; a rua dos Oitis, Distrito Industrial II; além de áreas da Colônia Antônio Aleixo e do Gilberto Mestrinho, que foram alvo de descarte clandestino.

Trabalho diário e resultados expressivos

O combate às lixeiras irregulares passou a ser realizado de forma diária e ostensiva desde julho, atendendo a uma demanda histórica da população. Os resultados já são significativos: julho – 1.218 pontos desarticulados e cerca de 5 mil toneladas de lixo recolhidas; agosto – 624 lixeiras clandestinas eliminadas e mais de 2,3 mil toneladas de resíduos removidos; setembro (1ª semana) – 230 pontos já eliminados e mais de 600 toneladas retiradas. No total, em apenas três meses, a cidade já soma mais de 2 mil lixeiras eliminadas e quase 8 mil toneladas de resíduos removidos.

Para o secretário da Semulsp, Sabá Reis, o desafio é cultural e precisa ser enfrentado de forma contínua. “Estamos agindo todos os dias. Só nesta primeira semana de setembro já passamos da marca de 230 lixeiras eliminadas, o que significa mais de 600 toneladas de lixo que poderiam estar poluindo igarapés, atraindo doenças e prejudicando a vida da população. Esse trabalho é ostensivo e vai continuar, porque Manaus não pode conviver com esse tipo de descarte”, destacou.

Moradores confirmam os benefícios da ação. Maria das Graças Silva, que vive há 20 anos no Japiim, destacou a celeridade da prefeitura. “Aqui na esquina da Jupiá com a Tefé a gente sofria com mau cheiro. Agora ficou limpo. Esperamos que a população ajude a manter assim, porque a prefeitura está fazendo a parte dela”.

No Morro da Liberdade, o comerciante José Raimundo reforçou a necessidade da colaboração da população. “Essas lixeiras afastavam os clientes e traziam risco. Quando a equipe limpa, a gente vê a diferença. Mas precisamos que as pessoas colaborem e não voltem a jogar lixo aqui”.

Serviços à disposição da população

Para evitar a reincidência das lixeiras, a Semulsp reforça que a população dispõe de diversos serviços gratuitos como a Coleta domiciliar regular, presente em todos os bairros atendidos pelas ações; Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em supermercados e áreas estratégicas para descarte de recicláveis; Coleta agendada de grandes objetos, como móveis e eletrodomésticos; Coleta seletiva porta a porta, que amplia as possibilidades de reciclagem; Disk Semulsp (WhatsApp: 98842-1202 / 98842-1276 / 98842-1277 / 98842-4738), canal direto para solicitar serviços, relatar irregularidades na coleta e denunciar descarte clandestino ou formação de lixeiras viciadas.

“Não adianta apenas limpar, precisamos que a população compreenda os riscos e mude seus hábitos. Uma cidade limpa é fruto da ação do poder público junto com a consciência de cada cidadão”, concluiu Sabá Reis.