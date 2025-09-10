Aliado de Trump é morto a tiros nos EUA; a informação foi confirmada pelo próprio presidente americano

Charlie Kirk, ativista conservador dos EUA e aliado do presidente Donald Trump, morreu nesta quarta-feira (10) depois de ser baleado e morto durante um evento na Universidade Utah Valley.





A informação foi confirmada pelo próprio presidente americano.

Kirk, de 31 anos, era casado e deixa dois filhos. Ele ficou conhecido nos Estados Unidos por fundar a organização conservadora Turning Point USA, influente em universidades e escolas de todo o país.

Trump confirmou a morte do ativista em uma rede social, chamando-o de “lendário” e enviando condolências à família.

Políticos do Partido Republicano, de Trump, e do Partido Democrata se manifestaram lamentando a morte. “Não há lugar em nosso país para esse tipo de violência. Ela precisa acabar agora”, disse o ex-presidente Joe Biden, democrata.

Uma gravação registrou o exato momento em que Kirk foi baleado. O vídeo foi compartilhado pela deputada republicana Marjorie Taylor Greene. Assista acima.

Nas imagens, Kirk aparece sentado em uma tenda, discursando para uma grande multidão ao ar livre, quando um barulho de tiro é ouvido. O ativista, então, tombou da cadeira. Ao perceber o ocorrido, várias pessoas correram.

A aparição do ativista nesta quarta-feira foi a primeira de uma turnê planejada com 15 eventos em universidades de todo o país. Antes de ser baleado, Kirk estava sentado no que ele chama de mesa “Me prove que estou errado” para responder às perguntas da plateia.

Segundo a universidade, Kirk foi levado ao hospital por seguranças particulares e passou por uma cirurgia. Um porta-voz da instituição disse ainda que um suspeito chegou a ser detido, mas não foi apontado como autor do ataque.

G1