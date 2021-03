Major Olímpio é entubado pela segunda vez; estado é grave

O senador Major Olímpio (PSL-SP) foi intubado novamente na UTI do hospital São Camilo em São Paulo em estado grave, porém estável. As informações são do UOL e foram confirmadas pelo gabinete do parlamentar.

O senador tinha sido intubado no último sábado (6) até terça-feira (9), quando apresentou melhora. Porém, na última quarta-feira (10), Major Olímpio piorou novamente e teve que voltar para o procedimento.

A contaminação aconteceu durante “romaria” de prefeitos até o Congresso Nacional para buscarem mais recursos para emendas. O assessor de imprensa do parlamentar também está internado em estado grave e com 80% dos pulmões comprometidos.

Também se infectaram no evento, Alessandro Vieira (SE), líder do Cidadania no Senado, e o senador Lasier Martins (Podemos-RS).

Fonte: Istoé