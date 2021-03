Torcedor fanático do Flamengo batiza filho de Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro

Allan de Mattos Costa é flamenguista daqueles de ter sócio torcedor, não perder um jogo sequer do clube, falar o tempo todo do Flamengo e de apelar até para ajuda de amigos para assistir a final da Libertadores (não conseguiu). Mas se não conseguiu ver o Flamengo campeão “in loco”, pelo menos ‘colocou’ quatro dos heróis do título na família.

E assim nasceu em Maricá (RJ), Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro de Mattos, nome que ficou na cabeça do comerciante quando o rubro-negro venceu o Inter, na Libertadores do ano passado, antes mesmo da namorada Fernanda engravidar.

“O nome seria Gabriel Henrique Arrascaeta de Mattos. Mas eu também tenho uma paixão: Everton Ribeiro. E como o sobrenome da minha namorada também é Ribeiro. Então encaixou certinho”, disse Allan.

Mas antes de Gabriel nascer, ninguém da família acreditava que Allan levaria o projeto a sério.

“Meu filho nasceu e eu fui para o cartório. O funcionário do cartório ainda me perguntou se eu tinha certeza. E eu disse sim. Ele riu”, relembra o comerciante.

Mas se o cartorário achou graça, a família não.

Agora, Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro de Mattos vai conviver com os cachorros Obina e Berrío e o irmão mais velho, que assim como o pai, sabe tudo de Flamengo. “Você liga a TV e ele só quer ver Flamengo”. Em caso de mais títulos e filhos, qual será a homenagem?

G1