Manaus abre 2 mil vagas para curso de TBO

A Prefeitura de Manaus, abre neste domingo, 17/3, inscrições para 2 mil vagas no curso de Treinamento Básico Operacional (TBO), ofertado em parceria com a instituição UniSaberMais. As aulas acontecerão no período de 25 a 29/3, no Studio 5 Centro de Convenções, localizado na avenida Rodrigo Otávio, bairro Distrito Industrial, zona Sul da capital.





A qualificação tem como objetivo habilitar o profissional com os conhecimentos básicos para atuar na função de Auxiliar de Produção, Auxiliar de Montagem, Operador de Produção, Montador e outras áreas operacionais. De acordo com o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, o curso tem uma grande demanda, sendo necessário a ampliação das vagas.

“Estamos promovendo esse megacurso de TBO, com uma estrutura para atender 2 mil pessoas. Essa demanda é muito grande, visto que temos diariamente vagas de emprego voltadas para o Polo Industrial de Manaus”, afirmou Radyr Júnior.

Os interessados em participar deverão realizar a pré-inscrição neste domingo, a partir das 9h, pelo link: https://forms.gle/tfr5X5ewnUzdgLb2A