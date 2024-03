Manauscult promove o ‘São João Amazonense’ e estimula a economia cultural

Para fomentar a cadeia produtiva da cultura, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), está apoiando o “São João Amazonese”. A abertura oficial do evento ocorreu na noite deste sábado, 16/3, na quadra da escola de samba Vitória-Régia, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul.





O evento promove apresentações de grupos folclóricos participantes das categorias ouro, prata e bronze do Festival Folclórico do Amazonas, além da reunião de jovens de todas as categorias de danças e bairros de Manaus com o intuito de promover a união e a diversidade de estilos, estabelecendo conexões e trocas de experiências artísticas.

O diretor de Cultura da ManausCult, Wallace Almeida, ressalta que os grupos folclóricos da cidade movimentam uma cadeia produtiva expressiva e que o incentivo da prefeitura é importante para a execução e difusão cultural desses grupos.

“A prefeitura tem feito um excelente trabalho no apoio aos grupos folclóricos, fomentando e levando recursos para que esses grupos folclóricos consigam executar seus trabalhos, as festas juninas, além de levar estrutura aos mais diversos e longínquos lugares da nossa cidade, para executarem também o festival folclórico nos seus bairros”, explica Almeida.

Para este ano, a Prefeitura de Manaus estará realizando a 66ª edição do Festival Folclórico do Amazonas nas categorias prata e bronze, além de levar apoio aos festivais folclóricos dos bairros, com eventos que irão alcançar toda a cidade de Manaus.