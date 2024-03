Manaus abre inscrições para eleição de representantes da sociedade civil no CMAS

A participação ativa da sociedade civil é um pilar essencial para fortalecer a gestão pública e promover políticas inclusivas e eficazes. Em Manaus, a Prefeitura, em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), reafirma esse compromisso ao divulgar o edital complementar para o processo eleitoral dos representantes da comunidade, visando compor a gestão do conselho para o biênio 2024/2025.





O CMAS, órgão colegiado de caráter deliberativo, desdobra-se em sua missão de formular diretrizes e fiscalizar a execução da política de assistência social na cidade. Reconhecendo a importância da diversidade de perspectivas, o conselho reserva metade de suas vagas para representantes da sociedade civil, garantindo assim uma representação ampla e democrática.

Paulo Lamego, presidente do CMAS, destaca a essencialidade da participação da sociedade civil: “O conselho não pode funcionar sem a participação da sociedade civil, porque ele é paritário. Estamos empenhados em garantir que o Conselho Municipal de Assistência Social represente verdadeiramente os interesses e as necessidades da população.”

Neste processo eleitoral, são nove vagas em disputa, distribuídas entre usuários, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e Organizações da Sociedade Civil. As inscrições já estão abertas e se estendem até o dia 12 de março. As organizações interessadas devem dirigir-se à sede do CMAS, no Parque dos Bilhares, munidas da documentação necessária, enquanto os eleitores podem optar por enviar a ficha de inscrição por e-mail ou entregá-la pessoalmente.

A assembleia de eleição está marcada para o dia 12 de abril, seguida pela posse dos novos conselheiros em 23 de abril. Informações adicionais podem ser encontradas no Diário Oficial do Município, garantindo transparência e acesso a todos os interessados.

Este é um convite à participação ativa e responsável da sociedade civil, pois é através dela que se constrói uma cidade mais justa, solidária e inclusiva para todos os seus cidadãos.