Roraima registra o maior número de incêndios nos últimos 25 anos

Em fevereiro deste ano, Roraima enfrentou uma crise ambiental sem precedentes, marcada pelo maior número de incêndios dos últimos 25 anos. Em uma entrevista à Record News, João Paulo Morita, coordenador de manejo integrado do fogo do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), destacou a gravidade da situação no estado. Ao contrário de outros biomas do país, onde as queimadas são mais comuns entre junho e outubro, Roraima enfrenta uma temporada crítica de incêndios durante os meses de janeiro a abril.





Morita enfatizou que a conjunção de vários fatores contribui para esse cenário preocupante. Entre eles, estão os incêndios deliberadamente provocados e a vegetação extremamente seca, exacerbada pela época de estiagem. Essa combinação explosiva torna o ambiente propício para o alastramento descontrolado das chamas, colocando em risco não apenas a biodiversidade local, mas também comunidades inteiras e a qualidade do ar.

A situação emergencial demanda ação imediata e coordenada por parte das autoridades locais e órgãos ambientais. Medidas de prevenção, fiscalização e combate aos incêndios devem ser intensificadas para evitar danos irreparáveis ao ecossistema e à saúde da população. Além disso, é fundamental promover a conscientização sobre a importância da preservação ambiental e do manejo responsável do fogo, buscando evitar tragédias semelhantes no futuro.

Diante desse contexto desafiador, é urgente que sejam implementadas estratégias eficazes de enfrentamento às queimadas, visando proteger o patrimônio natural de Roraima e garantir um ambiente seguro e saudável para as gerações presentes e futuras.

Fonte: R7