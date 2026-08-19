quarta-feira, 19 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Manaus amplia atendimento da linha 005 para comunidade indígena Kokama no Tarumã-Açu

Manaus amplia atendimento da linha 005 para comunidade indígena Kokama no Tarumã-Açu

Por
Redação 5
-
Crédito_ Kezedy Padilha_Ônibus Brasil/ChatGPT Image

A Prefeitura de Manaus amplia, a partir da segunda-feira, 24/8, o atendimento da linha de ônibus 005 – Vivenda Verde/T7/Campos Sales, que passará a atender a comunidade indígena Kokama, localizada na região do Tarumã-Açu, zona Oeste da capital.

Com a alteração do itinerário, o transporte coletivo chegará à comunidade de segunda-feira a sábado, ampliando as opções de deslocamento dos moradores e a integração da região com o sistema de transporte público da cidade.


Nos dias úteis, o atendimento será realizado nos horários de 5h20, 6h35, 11h50, 16h57 e 18h11. Aos sábados, a linha atenderá a comunidade às 5h26, 6h45, 12h06, 16h55 e 18h13.

Foto: Divulgação / IMMU

O diretor de Operações de Transportes do IMMU, Antonino Dias Costa Neto, destacou que a mudança busca aproximar o transporte coletivo das comunidades e atender as necessidades de deslocamento da população da região. “A partir do dia 24, a linha 005 passa a atender a comunidade indígena Kokama em horários programados de segunda-feira a sábado. É uma ampliação importante do atendimento, levando o transporte coletivo para mais perto dos moradores e facilitando o deslocamento para outras regiões da cidade”, afirmou.

O novo itinerário utilizará a rua Rio Xingu, fazendo a ligação da comunidade com a rua Dr. Ney Rayol e, posteriormente, seguindo o percurso regular da linha 005. A mudança amplia a cobertura do transporte coletivo na região do Tarumã-Açu e garante atendimento programado aos moradores da comunidade.

Artigo anteriorRossy Amoedo aposta em Diego e Edwan para dar continuidade ao trabalho no Caprichoso

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.