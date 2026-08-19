Homem é preso por exploração sexual e cárcere privado de adolescente de 16 anos

MANAUS | Um homem de 22 anos foi preso, na terça-feira (18), pelos crimes de ameaça, lesão corporal, cárcere privado e favorecimento a prostituição contra uma adolescente de 16 anos. A prisão foi efetuada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

As investigações tiveram início a partir do depoimento especial prestado pela vítima. Conforme apurado, o suspeito atuava agenciando a prostituição de adolescentes, e passou a agenciar a vítima.





Entre os dias 20 de julho e 1º de agosto, a adolescente foi mantida em cárcere privado em um imóvel localizado no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, supostamente para pagar uma dívida por meio de atividade sexual. Durante o período, a vítima sofreu agressões físicas praticados por comparsas.

Os suspeitos também subtraíram o aparelho celular da vítima e passaram a utilizá-lo para tentar extorquir valores de seus familiares. Mesmo após a adolescente conseguir fugir do imóvel, os envolvidos continuaram a persegui-la e a fazer ameaças de morte contra ela e seus familiares.

Diante da gravidade dos fatos, foi representada pela prisão preventiva do suspeito, que foi cumprida no bairro Cidade de Deus, zona norte. Ele também será autuado em flagrante por armazenamento de pornografia infantojuvenil.

As investigações seguem em andamento para identificar os demais envolvidos no esquema criminoso e outras possíveis vítimas.

O delegado Jeferson Vicente, adjunto da Depca, estará disponível para falar sobre o caso às 11h, na sede da unidade especializada, localizada no conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.