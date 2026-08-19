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David Almeida apresenta plano de intervenções viárias para melhorar mobilidade em Manaus

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Redação 2
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Foto: Dhyeizo Lemos

O candidato ao Governo do Amazonas David Almeida (Avante) apresentou, nesta terça-feira (18/8), propostas para ampliar a integração viária de Manaus e retirar parte do trânsito pesado das áreas internas da cidade. Os projetos foram discutidos durante encontro com arquitetos e urbanistas, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, e incluem a conclusão do Anel Viário Leste e novas conexões entre corredores estratégicos da capital.

Entre as intervenções defendidas por David estão a conclusão de aproximadamente 8,5 quilômetros do Anel Viário Leste, o alargamento da Torquato Tapajós no trecho entre a Barreira e a entrada do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, além da integração entre as avenidas Max Teixeira e do Turismo.


“Quero concluir o Anel Viário para criar uma rota que retire o trânsito pesado de dentro da cidade. Também queremos ampliar corredores e fazer novas ligações. Manaus cresceu e precisa de infraestrutura preparada para esse crescimento”, afirmou.

Foto: Dhyeizo Lemos

Durante o encontro, David relacionou as propostas à experiência de planejamento urbano desenvolvida durante sua gestão na Prefeitura. Citou intervenções como os parques Gigantes da Floresta e Amazonino Mendes, o Mirante Lúcia Almeida, o Píer Manaus 355 e os novos complexos viários, destacando a participação das equipes técnicas municipais na elaboração e execução dos projetos.

O candidato afirmou ainda que pretende estabelecer uma atuação integrada entre Governo do Estado e Prefeitura para viabilizar obras estruturantes na capital e ampliar os investimentos em infraestrutura no interior. “Quero fazer uma grande parceria entre Governo e Prefeitura. Há projetos que dependem dessa integração para melhorar a mobilidade, preparar Manaus para o futuro e fazer os investimentos chegarem também aos municípios”, declarou.

David encerrou o encontro defendendo que planejamento urbano e infraestrutura façam parte de uma política de longo prazo para o Amazonas. Segundo ele, a proposta é aproveitar a experiência acumulada em Manaus para executar projetos capazes de melhorar a mobilidade da capital e ampliar a infraestrutura dos municípios do interior.

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