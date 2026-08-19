Eduardo Braga propõe expansão de áreas industriais e medidas para reduzir custos na ZFM

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) defendeu medidas para ampliar a capacidade de instalação de novas indústrias, acelerar investimentos e reduzir custos operacionais no Polo Industrial de Manaus. As propostas foram apresentadas durante a 324ª Reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS), presidida pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.

Entre as sugestões está o aproveitamento de aproximadamente 8 milhões de metros quadrados de áreas da União vinculadas à estrutura aeroportuária de Manaus. A medida, segundo o senador, permitiria ampliar a oferta de terrenos para a instalação de empresas.





Braga também propôs a elaboração de um novo plano de expansão industrial, contemplando áreas próximas ao aeroporto e ao longo de rodovias federais. A estimativa apresentada é de que a iniciativa possa viabilizar cerca de R$ 12 bilhões em investimentos e contribuir para a geração de empregos nos setores industrial, de serviços e da construção civil.

A proposta recebeu sinalização favorável do ministro Márcio Elias Rosa.

Agilidade na aprovação de PPBs

Outra medida defendida pelo senador é a redução do tempo de análise e aprovação dos Processos Produtivos Básicos (PPBs). Segundo Braga, alguns processos já concluíram a etapa técnica e aguardam decisão do governo federal.

Os PPBs estabelecem as etapas mínimas de fabricação que precisam ser cumpridas pelas empresas para terem acesso aos incentivos da Zona Franca de Manaus. Para o senador, acelerar essas aprovações pode antecipar investimentos, ampliar a produção e estimular a geração de empregos.

Logística e transporte

Braga também apontou problemas relacionados ao transporte de cargas no Distrito Industrial. De acordo com o senador, a concentração dos portos privados utilizados pelas empresas em uma mesma região contribui para congestionamentos e aumenta o tempo de circulação de caminhões.

Ele citou que uma carreta pode levar entre 12 e 16 horas no processo de entrada e saída dos terminais e sugeriu uma articulação com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) para avaliar o uso de áreas das Forças Armadas próximas ao aeroporto de Ponta Pelada.

A proposta prevê a implantação de um novo sistema viário para melhorar o fluxo de carretas e contêineres. Segundo Braga, a medida poderia elevar entre 15% e 20% o desempenho do sistema just in time das indústrias, com impactos sobre produtividade e empregos.

As propostas foram apresentadas em um momento de novos investimentos no Polo Industrial de Manaus. Na mesma reunião do CAS, 25 projetos foram analisados, com previsão de quase R$ 400 milhões em investimentos e aproximadamente 900 novos empregos diretos.

Para Braga, a expansão da estrutura industrial e a melhoria da logística são necessárias para preparar a Zona Franca para novos empreendimentos e aumentar a competitividade das empresas instaladas no Amazonas.