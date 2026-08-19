quarta-feira, 19 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Paralisação de bancários em SP nesta quarta-feira não altera vencimento de contas

Paralisação de bancários em SP nesta quarta-feira não altera vencimento de contas

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

A paralisação de 24 horas dos bancários no estado de São Paulo, prevista para esta quarta-feira (19), não altera os prazos para pagamento de contas nem interfere no recebimento de salários.

Contas com vencimento durante a paralisação devem ser pagas normalmente. O atraso pode resultar em multas e juros. Para evitar deslocamentos às agências, os clientes podem utilizar aplicativos e sites dos bancos, além de caixas eletrônicos.


Atendimento presencial pode ser afetado

A paralisação deve impactar principalmente o atendimento presencial nas agências. Serviços que dependem de atendimento físico, como algumas operações de crédito, procedimentos de segurança, coleta de biometria e determinadas demandas de suporte, podem ficar temporariamente indisponíveis.

Os serviços digitais, como Pix, transferências, pagamentos e outras operações realizadas pelos aplicativos e sites dos bancos, devem continuar funcionando normalmente. Saques e depósitos também podem ser realizados em caixas eletrônicos, embora a disponibilidade possa variar entre as instituições.

Bancários reivindicam reajuste salarial

A paralisação foi aprovada após 97,66% dos trabalhadores do Sindicato dos Bancários de São Paulo rejeitarem a proposta de reajuste apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). A paralisação recebeu 89,34% dos votos favoráveis.

A categoria considera insuficiente a proposta para reajuste de salários e benefícios e cobra compromissos discutidos nas negociações anteriores, incluindo mudanças para diferentes faixas salariais e o congelamento do piso de ingresso no setor.

Segundo Neiva Ribeiro, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, a proposta apresentada pelos bancos não seria compatível com os resultados financeiros do setor, que registrou lucro superior a R$ 124 bilhões em 2025.

Fonte: UOL

Artigo anteriorEduardo Braga propõe expansão de áreas industriais e medidas para reduzir custos na ZFM
Próximo artigoPrefeitura e Incra discutem criação de assentamento em área de várzea em Parintins

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.