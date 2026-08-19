Paralisação de bancários em SP nesta quarta-feira não altera vencimento de contas

A paralisação de 24 horas dos bancários no estado de São Paulo, prevista para esta quarta-feira (19), não altera os prazos para pagamento de contas nem interfere no recebimento de salários.

Contas com vencimento durante a paralisação devem ser pagas normalmente. O atraso pode resultar em multas e juros. Para evitar deslocamentos às agências, os clientes podem utilizar aplicativos e sites dos bancos, além de caixas eletrônicos.





Atendimento presencial pode ser afetado

A paralisação deve impactar principalmente o atendimento presencial nas agências. Serviços que dependem de atendimento físico, como algumas operações de crédito, procedimentos de segurança, coleta de biometria e determinadas demandas de suporte, podem ficar temporariamente indisponíveis.

Os serviços digitais, como Pix, transferências, pagamentos e outras operações realizadas pelos aplicativos e sites dos bancos, devem continuar funcionando normalmente. Saques e depósitos também podem ser realizados em caixas eletrônicos, embora a disponibilidade possa variar entre as instituições.

Bancários reivindicam reajuste salarial

A paralisação foi aprovada após 97,66% dos trabalhadores do Sindicato dos Bancários de São Paulo rejeitarem a proposta de reajuste apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). A paralisação recebeu 89,34% dos votos favoráveis.

A categoria considera insuficiente a proposta para reajuste de salários e benefícios e cobra compromissos discutidos nas negociações anteriores, incluindo mudanças para diferentes faixas salariais e o congelamento do piso de ingresso no setor.

Segundo Neiva Ribeiro, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, a proposta apresentada pelos bancos não seria compatível com os resultados financeiros do setor, que registrou lucro superior a R$ 124 bilhões em 2025.

Fonte: UOL