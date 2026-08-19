Manaus abre inscrições para participação gastronômica no ‘#SouManaus Passo a Paço 2026’

Prefeitura de Manaus em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel-AM), abre inscrições para empreendedores do setor gastronômico interessados em participar do “#SouManaus Passo a Paço 2026”. A iniciativa busca valorizar a gastronomia amazonense e ampliar as oportunidades de geração de negócios durante um dos maiores eventos culturais da capital.

Os empreendedores interessados devem realizar a inscrição até o dia 21 de agosto de 2026, exclusivamente por meio do formulário: https://forms.gle/HtyZbUbx1ajzym2Z7. A participação do segmento gastronômico integra a estratégia da Prefeitura de Manaus de fortalecer a economia criativa e proporcionar ao público uma experiência que vá além da programação artística.





Ao longo das edições anteriores, a gastronomia se consolidou como um dos destaques do festival, reunindo empreendedores, chefs, restaurantes e diferentes propostas da culinária local. Segundo o diretor-presidente da ManausCult, Márcio Braz, a participação da gastronomia fortalece a economia local e valoriza a identidade cultural de Manaus durante o “#SouManaus Passo a Paço 2026”.

“O ‘#SouManaus’ é uma grande vitrine para aquilo que Manaus tem de melhor. E quando colocamos a nossa gastronomia no centro desse festival, estamos mostrando ao Brasil e ao mundo a força, a criatividade e a identidade do nosso povo. Queremos que cada prato servido conte uma história da Amazônia e, ao mesmo tempo, gere oportunidade, renda e visibilidade para quem empreende em nossa capital. O ‘#SouManaus 2026’ será ainda maior, e a gastronomia terá um papel fundamental nessa experiência”, destacou Márcio.

A parceria com a Abrasel-AM reforça a integração entre o poder público e o setor produtivo para promover o desenvolvimento da cadeia gastronômica. A proposta é garantir a presença de empreendedores do segmento em uma programação que reúne cultura, turismo, entretenimento e economia criativa no Centro Histórico de Manaus.

A vice-presidente da ManausCult, Oreni Braga, destacou o papel da gastronomia na experiência turística e a importância do festival para valorizar os sabores e a diversidade culinária presentes em Manaus.

“A gastronomia representa um dos mais importantes atrativos do turismo. Todo turista tem no seu imaginário degustar os sabores de cada destino visitado. O Festival Gastronômico do ‘#SouManaus’ é uma vitrine de opções para quem visita o evento, vez que são oferecidos menus da culinária regional, nacional e internacional. São pratos preparados por chefs renomados da gastronomia local. O ‘#SouManaus’ também oferece cores e sabores”, disse Oreni.

Além de proporcionar ao público diferentes opções gastronômicas, a iniciativa contribui para movimentar a economia local durante o festival, criando novas oportunidades de negócios e aproximando empreendedores de um grande fluxo de moradores e turistas. A presença da gastronomia também reforça a valorização da identidade cultural e a ocupação dos espaços históricos da cidade.

Inscrições

A seleção levará em consideração a ordem de inscrição e o cardápio apresentado, sendo selecionados, no máximo, dois cardápios iguais. A localização dos espaços será definida pela organização do evento, com curadoria dos cardápios.

Além do preenchimento do formulário: https://forms.gle/HtyZbUbx1ajzym2Z7, a documentação exigida deverá ser encaminhada para o e-mail [email protected].

Documentação

Os interessados deverão apresentar: Cartão CNPJ/MEI; Declaração de Associado da Abrasel; Declaração de Boa Conduta referente a 2025/2026; Foto do carrinho, food bike ou food truck que será utilizado no evento; Declaração de Capacidade de Armazenamento/Embalagem dos insumos e Declaração de Capacidade Técnica do objeto.

O resultado da seleção está previsto para o dia 24 de agosto de 2026.

Os contemplados também deverão participar do Curso e Certificação de Boas Práticas da Alimentação, Empreendedorismo e Sustentabilidade, previsto para o dia 26 de agosto, na sede da ManausCult.

Critérios para espaços próximos ao palco

Para as operações localizadas na área Front, próxima ao palco, serão considerados critérios específicos. Entre eles, está a exigência de possuir no mínimo 10 anos de CNPJ ativo no segmento de AFL, além de comprovar títulos, conquistas ou premiações e demonstrar apoio a projetos sociais, institucionais ou iniciativas de inovação voltadas aos setores de Turismo ou Cultura.

Em caso de empate, será considerada a maior quantidade de títulos e certificados do Chef da Casa, assegurando a vaga ao candidato com maior qualificação comprovada.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus, por meio da ManausCult, com a valorização da gastronomia, do turismo e da economia criativa, promovendo oportunidades para empreendedores locais e ampliando a experiência do público durante o “#SouManaus Passo a Paço 2026”.