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Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro que fugiu na Altaz Mirim

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Redação 2
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Foto | Correio da Amazônia

MANAUS | Um motociclista ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro na noite de terça-feira (18), na avenida Altaz Mirim, no bairro Cidade Nova, zona Norte.

Segundo informações preliminares, a vítima trafegava pela via em uma motocicleta quando foi atingida por um carro, cujo condutor não foi identificado. Com o impacto, o motociclista foi derrubado e sofreu diversos ferimentos pelo corpo.


Após a colisão, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro. Até o momento, não há informações sobre a identidade do condutor nem sobre o paradeiro do carro envolvido no acidente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou os primeiros atendimentos à vítima. Devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde.

As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades.

Por Correio da Amazônia

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