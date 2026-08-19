Rossy Amoedo aposta em Diego e Edwan para dar continuidade ao trabalho no Caprichoso

A eleição para a presidência do Boi Caprichoso ganha um importante capítulo nesta quarta-feira (19) com a declaração de apoio do presidente campeão do Festival de Parintins, Rossy Amoedo, à Chapa 2, encabeçada por Diego Mascarenhas e Edwan Oliveira.

Um dos nomes que marcaram a história recente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo deixa pública sua confiança na dupla para conduzir os destinos do bumbá e dar continuidade ao processo de organização, fortalecimento e crescimento construído nos últimos anos.





Em sua manifestação, Rossy destacou o trabalho desenvolvido, citou o ex-presidente Jender Lobato e toda a equipe que se dedicou à instituição, ressaltando o orgulho proporcionado à Nação Azul e Branca com títulos e resultados que transformaram o Boi Caprichoso no maior campeão das últimas décadas.

“Estamos aqui hoje para declarar o nosso apoio a Diego Mascarenhas e a Edwan Oliveira por acreditar que a Chapa 2 é a chapa que vai dar continuidade a esse trabalho tão árduo que nós tivemos para organizar o Caprichoso e deixar o Caprichoso nos trilhos”, declarou Rossy.

Para o atual presidente, a escolha representa a confiança em uma gestão capaz de preservar os avanços alcançados e preparar o bumbá para novos desafios. “Um Caprichoso que nos enche de orgulho, um Caprichoso verdadeiramente campeão, precisa estar na mão daqueles que vão saber o que fazer para ajudar e fazer com que o Caprichoso continue crescendo ainda mais e nos enchendo de orgulho”, afirmou.

Um presidente que fez história

O apoio de Rossy Amoedo carrega também o peso de uma trajetória singular dentro do Boi Caprichoso. Artista de formação e protagonista de uma das fases mais marcantes da história recente do bumbá, Rossy entrou para a história como o primeiro presidente artista do Caprichoso, levando para a gestão a experiência de quem conhece profundamente o processo criativo, artístico e cultural que transforma o boi em espetáculo.

Sua passagem pela presidência foi marcada pela valorização da identidade artística do Caprichoso e por uma visão que aproximou ainda mais gestão, arte, arena e galpão. A experiência acumulada ao longo de sua trajetória o tornou uma das vozes importantes para discutir os caminhos do bumbá.

Ao declarar apoio à Chapa 2, Rossy associa sua experiência à proposta apresentada por Diego Mascarenhas e Edwan Oliveira, dois nomes com trajetória construída dentro do próprio Caprichoso.

Diego Mascarenhas carrega anos de vivência no bumbá, tendo atuado em diferentes áreas e funções, enquanto Edwan Oliveira construiu sua história no galpão, na arte e na arena, chegando a exercer funções de conselheiro de arte e diretor artístico.