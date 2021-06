Manaus avança e comemora a marca de 1 milhão de doses de vacinas aplicadas

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

A capital amazonense atingiu, no sábado, 19/6, a marca de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, comemorando também o avanço da imunização para a população sem comorbidades, com até 34 anos.

O patamar de vacinação na cidade mantém o Amazonas entre os estados do Brasil que mais imunizaram suas populações.

Até esta segunda-feira, 21/6, o vacinômetro da Prefeitura de Manaus contabilizava a marca de 1.015.460 doses aplicadas dos imunizantes da Coronavac, Astrazeneca e da Pfizer. Do total, 309.645 pessoas já com as primeira e segunda doses. Além da população sem comorbidades, Manaus vem imunizando remanescentes de 27 grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde, que começaram a ser vacinados ainda no mês de janeiro, de forma gradativa, conforme a chegada de vacinas.

São cinco meses intensos de vacinação, com o total de 430 postos com equipes e a oferta de imunizantes. Um trabalho que conta diariamente com centenas de pessoas nos seis pontos estratégicos de vacinação e milhares de servidores, colaboradores e parceiros envolvidos.

Um trabalho que cresceu semana após semana. Com planejamento e organização da gestão e o empenho de todos os profissionais envolvidos, Manaus foi ganhando destaque, tornando-se referência para muitas localidades do país no processo de imunização.

Parte do reconhecimento veio da criação de ferramentas tecnológicas que permitem maior controle e organização do fluxo da vacina e de todos os públicos a serem contemplados. Dentre elas, o Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) – antes uma experiência para a vacinação dos idosos, que, mais tarde, tornou-se essencial para o planejamento das demais etapas.

Na mesma linha, o “vacinômetro”, disponível no link https://vacinometro.manaus.am.gov.br passou a divulgar, em tempo real, informações sobre o número de vacinados, de quais grupos e o desempenho de cada posto de vacinação, entre outros dados. E há pouco mais de uma semana, em meio ao mutirão de vacinas oferecido para a população a partir de 40 anos, foi criado o filômetro, onde, por meio do link bit.ly/filometrovacina, o público pode conferir a fila por vacina em cada ponto com os imunizantes.

