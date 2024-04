Manaus impulsiona empreendedorismo esportivo na 49ª competição de lutas MMA Mr. Cage

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), sediará, neste sábado, 13/4, a 49ª competição de luta na modalidade de Artes Marciais Mistas (MMA), Mr. Cage. O evento reunirá 22 atletas no anfiteatro do complexo turístico Ponta Negra, localizado na avenida Coronel Teixeira, zona Oeste.





Com entrada gratuita, o evento terá início às 19h, com 11 lutas classificatórias e eliminatórias em diversas categorias de peso, tais como: combinado, palha, mosca, galo, pena e meio. O objetivo da competição é fortalecer o cenário esportivo da cidade, proporcionando oportunidades e visibilidade a diversos atletas do Amazonas.

“O investimento público no empreendedorismo esportivo não apenas fortalece o setor esportivo, mas também traz uma série de benefícios econômicos, sociais e culturais para a comunidade como um todo. Convido a população para prestigiar este momento especial”, destacou o secretário-executivo do Fundo Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), Geison Maicon.

Sob a disputa dos cinturões oficiais patenteados pelo evento, as competições também serão transmitidas on-line, por meio do canal no YouTube: https://bitly.ws/3dLFU. Além disso, o Mr. Cage é o primeiro evento de lutas do Amazonas a ter um confronto entre dois locutores: Max Rios x Bilmar Pereira.

De acordo com o lutador Diego Davilla, que é atleta há 16 anos e professor de lutas, este será seu 6º combate no Mr. Cage. O campeão de quatro campeonatos afirmou que essa parceria entre o poder público e o setor privado pode ser a chave certa para o desenvolvimento do empreendedorismo no esporte.

“É muito bom saber que conseguimos uma parceria com a Prefeitura de Manaus, que veio para trazer grandes mudanças, inclusive para o esporte na região. Nós, enquanto atletas, nos sentimos vistos e apoiados por meio dessa iniciativa. Eu só tenho a agradecer à Semtepi que nos impulsionou”, frisou Diego, que também é empreendedor.