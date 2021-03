Manaus inicia nova etapa de vacinação contra a Covid-19

Nesta segunda-feira (1º), a Prefeitura de Manaus deu início nesta iniciou mais uma etapa da Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Pela manhã, o prefeito David Almeida acompanhou a vacinação de idosos de 69 anos, grupo que abriu essa nova fase, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona Norte.

Durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, vão receber a primeira dose da vacina, idosos de 65 a 69 anos, observando o critério idade/dia. No sábado, poderão ser vacinadas as pessoas dessa faixa etária que não puderam comparecer nos dias estabelecidos para as suas idades.

O prefeito destacou que Manaus já fez a adesão à criação de um consórcio, pela Frente Nacional dos Prefeitos, que irá possibilitar a aquisição direta de vacinas tão logo haja a oferta dos imunizantes por prefeituras de cidades brasileiras que tenham mais de 80 mil habitantes.

De acordo com o planejamento da Semsa, a meta é aplicar, durante esta semana, a primeira dose da vacina em 100% do grupo de 65 a 69 anos, o que representa 47.564 pessoas. Para o grupo de 60 a 64 anos, o Ministério da Saúde enviou um quantitativo de vacinas para apenas 10,2% do público-alvo, o correspondente a 6.905 pessoas. A definição de quem será vacinado neste primeiro momento levará em conta critérios de prioridade a serem estabelecidos pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que reúne representantes do Estado e dos municípios.

Confira o cronograma de vacinação para idosos de 65 a 69 anos de idade

Segunda, 1º/3 – Pessoas com 69 anos

Terça, 2/3 – Pessoas com 68 anos

Quarta, 3/3 – Pessoas com 67 anos

Quinta, 4/3 – Pessoas com 66 anos

Sexta, 5/3 – Pessoas com 65 anos

Sábado, 6/3 – Pessoas de 65 a 69 que não puderam se vacinar durante a semana

Endereços dos postos de vacinação

Zonas Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222- bairro Crespo

Estacionamento da Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490 – bairro Parque 10 de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – bairro São José I

Zona Oeste

Balneário do Sesc

Avenida Constantinopla, 288 – bairro Alvorada

Zona Norte

Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM

Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962 – bairro Colônia Terra Nova

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – bairro Cidade Nova