Bomba da 2ª Guerra é detonada perto de universidade no Reino Unido

Uma bomba usada durante a Segunda Guerra Mundial – e que ainda estava ativa – foi detonada perto da Universidade de Exeter, no sul do Reino Unido.

A explosão, que aconteceu no sábado (27), foi coordenada pela polícia do condado de Devon. O artefato com cerca de uma tonelada foi encontrado dentro de um canteiro de obras.

Ao menos 2,6 mil moradores da região foram obrigados a abandonar suas casas e precisaram passar a noite em hotéis.

Quase a metade dos deslocados eram estudantes da Universidade de Exeter, que viviam em moradias dentro da instituição.

We’ve spent the last 2 days in Exeter supporting the huge multi-agency operation for an unexploded WW2 bomb. This is from the drone the moment it was detonated…

(the 2nd clip is thermal imaging)#exeter @BBCNews @SkyNews @DevonLiveNews @DC_Police @BBCSpotlight @itvwestcountry pic.twitter.com/LECX9foVTy

— Alliance Police Drones (@PoliceDrones) February 28, 2021