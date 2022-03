Manaus intensifica cuidados à saúde da mulher em ação

Uma programação especial de intensificação das ações e serviços de saúde foi desenvolvida ontem sábado, 26/3, em cinco unidades da Prefeitura de Manaus. Como parte da programação da Campanha Março Lilás, foram ofertadas consultas, exames, orientações, atendimentos e outras ações para reforçar a importância do autocuidado e sinalizar a importância da prevenção no combate ao câncer do colo do útero.

As unidades de saúde Almir Pedreira, no bairro Lagoa Verde, na zona sul; Mansour Bulbol, no Alvorada, Dom Milton Corrêa, no Santo Agostinho, ambas na zona Oeste; Ida Mentoni, que fica no conjunto Ajuricaba e bairro da Paz, no bairro do mesmo nome, na Zona Centro-Oeste de Manaus, realizaram coleta de exames preventivos, solicitações de mamografia e testes rápidos para identificação do HIV, sífilis e hepatite. Todas as unidades integram a rede de assistência da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, acompanhou a programação e frisou que a rede municipal está desenvolvendo um amplo trabalho de intensificação dos serviços de saúde para a prevenção do câncer do colo do útero, mas que rotineiramente, as unidades da Semsa, já ofertam atendimentos de caráter preventivo.

“No Março Lilás as equipes enfatizam a mensagem de prevenção à doença com o objetivo de estimular o envolvimento de toda a sociedade, mas no dia a dia das unidades esse trabalho não para. Ações como essas de hoje ajudam a reforçar que essa luta precisa do engajamento de todos para mudarmos esse cenário”, acentuou.

Embora direcionada ao Março Lilás, as unidades de saúde da Semsa trabalharam com a proposta de ofertar o maior número de serviços ao público geral. As equipes disponibilizaram exames dermatológicos, testes rápidos de glicemia capilar, eletrocardiograma, aferição de pressão arterial e teste para identificação da tuberculose, para todos os que compareceram nas unidades.

A diretora da UBS Mansour Bulbol, Aldemarina Pereira, explicou que o acesso foi livre para os moradores do Alvorada e bairros próximos, tendo o objetivo propagar ao máximo a mensagem da prevenção na área de abrangência da unidade.

“Nós organizamos a programação de modo a ofertar os serviços reforçando o Março Lilás, mas aproveitamos para fazer consultas médicas, com nutricionistas, orientação odontológica, entre outros atendimentos para todos os usuários e, salientamos a mensagem da prevenção, para que ela chegue até as mulheres da família, às vizinhas, às colegas. É muito importante o engajamento de todos”, frisou.

Vacina

As ações deste sábado também foram direcionadas ao público adolescente com o estímulo à vacinação para a proteção do Papilomavírus Humano (HPV), responsável pelo desenvolvimento de lesões com grande potencial para causar o câncer do colo do útero. Além das meninas dos 9 aos 11 anos, os meninos com idade de 11 a 14 anos, devem receber a vacina.

“É muito importante que os adolescentes que ainda não iniciaram sua vida sexual recebam essa vacina, para se proteger do HPV. É uma responsabilidade que devemos assumir com as meninas e também com os meninos, para evitar que essa ameaça prejudique a vida de tantas mulheres”, ressaltou a médica clínica Caroline Amorim, que atua na UBS Mansour Bulbol.

Compromisso

A consultora de vendas Gilciane Rodrigues, disse que já está consciente da importância da prevenção. Assim que soube que a unidade próxima à sua casa estava ofertando exames preventivos, solicitação de mamografia e ultrassom, tratou de garantir seu atendimento.

“Nós precisamos nos proteger, porque essa doença mata muitas mulheres no mundo. Eu recomendo que todas procurem se cuidar. É preciso fazer o preventivo todo ano e usar preservativo durante o ato sexual”, aconselhou.

A programação também contou com ações de embelezamento, oferta de brindes e realização de sorteios às usuárias que foram às unidades.