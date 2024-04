Manaus lança projeto ‘Coleta Seletiva Porta a Porta’ para ampliar reciclagem de lixo

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), lançou, nesta segunda-feira, 1º/4, o projeto “Coleta Seletiva Porta a Porta”, com a meta de ampliar o recolhimento de lixo reciclável na capital, que também é realizado por meio dos Pontos de Entrega Voluntária de Lixo Reciclável, chamados de PEVs, instalados no estacionamento de supermercados da cidade.





Somente no ano passado, a Semulsp contabilizou o recolhimento de 14 mil toneladas de resíduos em 48 PEVs e a expectativa é de que esse número salte para 25 mil toneladas com o Coleta Seletiva Porta a Porta. O novo projeto teve início no bairro Dom Pedro, na zona Centro-Oeste, e em Flores, na zona Centro-Sul, recolhendo material reciclado de residências informadas previamente.

“Esse projeto tem como benefícios a preservação do meio ambiente, geração de emprego e renda, porque todos os resíduos recolhidos nesse projeto de coleta seletiva são doados para as associações de catadores. Nesse momento, você gera emprego, renda e dignidade para os catadores. E, o meio ambiente, evidentemente, é beneficiado por isso”, disse o coordenador da Coleta Seletiva da Semulsp, Luiz Paz.

O “Coleta Seletiva Porta a Porta” vai recolher lixo reciclável, semanalmente, em residências de bairros já programados, previamente informados pela equipe de educadores ambientais e orientados sobre o tipo de material que deve ser separado. No dia programado, os caminhões da Semulsp passarão para realizar a coleta.

Os moradores do bairro Dom Pedro aprovaram a iniciativa, pois estavam descartando o lixo reciclável no PEV instalado no estacionamento do supermercado mais próximo, mas com a coleta na porta de suas casas e estabelecimentos esse serviço será facilitado.

A professora Silvânia Rocha disse que a escola onde trabalha já recolhe o material reciclado produzido diariamente, mas que agora será mais rápido o descarte. “Agora, ficou mais fácil. Porta a porta, não tem como você acumular lixo, né? Assim evitamos coisas que atraem ratos, baratas. Então, é bem melhor com a coleta seletiva”, contou.

A moradora Bernadete Galvão agradeceu pelo projeto ter sido lançado, pois, morando sozinha, era trabalhoso levar o lixo reciclável para o PEV mais próximo de sua residência. “Eu sou sozinha e ficava difícil levar até o supermercado. Agora vai facilitar”, disse.

O maior objetivo do projeto “Coleta Seletiva Porta a Porta” é a preservação do meio ambiente, evitando o descarte incorreto de lixo, e também possibilitando a geração de emprego e renda para associações de catadores que trabalham com material reciclável.