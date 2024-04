Brasil exportou mais que o dobro sob a gestão de Lula, comparado a Bolsonaro

O Ministério da Agricultura e Pecuária, sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem impulsionado as exportações do agronegócio brasileiro, abrindo acesso a 100 novos mercados em apenas um ano e três meses. Esse número é mais que o dobro do registrado na gestão anterior. Os novos mercados incluem diversos países na Ásia, Américas, África, Oceania e Europa, destacando-se produtos como algodão, carnes bovinas e suínas, suco de açaí, frango, mamão, arroz, pescados, ovos e café verde.





Em 2023, as exportações do agronegócio atingiram um marco histórico de US$ 166,49 bilhões, um aumento significativo em comparação com anos anteriores. Esse setor foi responsável por quase metade das vendas internacionais do Brasil nesse período.

O Ministério liderado por Carlos Fávaro tem sido ágil na abertura de novos mercados, com um total de 334 mercados abertos desde 2019, incluindo países como Taiwan, Indonésia, China, Zâmbia, entre outros. Os produtos exportados abrangem uma ampla gama, desde couro e pele de animais até termoprocessados de aves e ovos férteis.

Essas conquistas não apenas demonstram a relevância do Brasil no mercado internacional, mas também têm impacto direto na economia nacional, gerando mais empregos e renda em todo o país. O ministro Fávaro destaca que essa é uma oportunidade única para os produtores brasileiros acessarem novos mercados e expandirem seus negócios de forma sustentável.

Mercosul

Em 2023, as exportações brasileiras para o Mercosul cresceram significativamente, atingindo US$ 1,7 bilhões em participação, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Por outro lado, houve uma leve queda de 9,3% no total comercializado em real quando comparado a outras moedas.

No primeiro bimestre de 2024, as exportações brasileiras continuaram em ascensão, registrando um aumento de 17,4% e totalizando US$ 50,51 bilhões. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pela indústria extrativa, agropecuária e produtos da indústria da transformação.

Destaca-se que a União Europeia foi um dos principais destinos das exportações brasileiras, representando 15,6% do total em real e 61,5% em euro. Esses números refletem a robustez e diversificação das relações comerciais do Brasil no cenário global.

Fonte: R7