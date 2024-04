Pré-candidato Toinho Cidade na praia contando mentiras contra o prefeito de Borba Simão Peixoto

Toinho Cidade, pré-candidato a vice-prefeito de Borba, espalha boatos de que o prefeito Simão Peixoto será preso em breve





A informação falsa é uma tentativa de impulsionar a candidatura da oposição no município

Nesta segunda-feira, 29/04, os borbenses tiveram um dia tumultuado por causa de uma fake News “plantada” nos grupos de WhatsApp pelo empresário Antônio Maia Cidade, mais conhecido como Toinho Cidade, que é tio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM).

Toinho enviou a apoiadores o pedido para que compartilhassem mentira para a população de Borba a fim de desestabilizar a administração de Simão Peixoto. “Meu amigo informe nos seus grupos que ele está sendo cutucado na justiça para uma nova operação de prisão…. Breve ele novamente no xilindró kkk”, disse sem apresentar qualquer prova.

O boato foi compartilhado para desacreditar Simão, afetando diretamente o pré-candidato do prefeito nas eleições de 2024, Zezinho Holanda, cuja aceitação entre os eleitores tem crescido no município. Muitos moradores veem na ação de Toinho o desespero da derrota. Ele tentou ser o pré-candidato a prefeito, mas como nas pesquisas o índice de intenção de voto dele não ultrapassou 0,5%, teve de se contentar com o cargo de vice.

Se perder mais uma eleição, Toinho receberá a pecha de perdedor contumaz. Em 2020, ele disputou o cargo de vice-prefeito ao lado de José Maria da Silva Maia, o Baía. Ficaram em quarto lugar.