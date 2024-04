Roberto Cidade destaca participação da Aleam na ampliação da oferta de moradias

O sonho da casa própria começou a se tornar realidade para 192 famílias que passam a morar no Residencial Ozias Monteiro 2, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O empreendimento foi entregue nesta segunda-feira (29/4) pelo Governo do Amazonas. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual Roberto Cidade (UB) acompanhou a solenidade e destacou a participação do Legislativo Estadual na aprovação de leis que mudam a vida das pessoas.





“Todos os projetos que chegam na Assembleia para mudar e melhorar a vida das pessoas, são prontamente aprovados por nós, deputados, para dar condições para que o governador Wilson Lima os execute. Principalmente quando o objeto é a questão habitacional. A Assembleia Legislativa tem feito seu papel e o Executivo tem demonstrado celeridade. Hoje, o governador Wilson Lima faz uma entrega de grande importância. Esses 192 apartamentos vão mudar a história de pessoas que foram muito importantes na época da pandemia da Covid-19, que são os profissionais de saúde. Além de famílias em vulnerabilidade no que diz respeito à habitação. Isso demonstra também sensibilidade e compromisso social”, afirmou o presidente.

O parlamentar destacou, ainda, que outras entregas de empreendimentos habitacionais estão programadas, todas com infraestrutura no entorno para que as famílias tenham comodidade. “Aqui no Ozias Monteiro 2, além de uma moradia de qualidade, serão em torno de 800 pessoas que terão acesso a ônibus, shopping, hospital, escola e outros espaços importantes no entorno. Esse residencial é fruto de investimento com recursos próprios, cerca de 27 milhões e, em pouco mais de dois anos de obras, o Governo do Amazonas fez com que isso acontecesse. Fico muito feliz por ter contribuído, como legislador, como presidente da Assembleia, que esse momento acontecesse”, completou o deputado presidente.

Residencial que compõe as diretrizes do programa Amazonas Meu Lar, o Ozias Monteiro passa a abrigar servidores estaduais da saúde que atuaram na pandemia de Covid-19, idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs). Ao falar sobre o Amazonas Meu Lar, o governador Wilson Lima recordou que é um programa estabelecido por lei mediante aprovação na Aleam e que todos os governadores que vierem a lhe suceder terão, por força de lei, a obrigação de colocá-lo em prática, diminuindo assim o déficit habitacional no Estado do Amazonas.

“Todo mundo tem o sonho da dignidade de ter um lar, de ter uma casa própria e hoje nós estamos fazendo essa entrega, que é tão importante. Faço um agradecimento a todas as pessoas que nos ajudaram a tornar realidade o programa Amazonas Meu Lar, um programa que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas e faço um reconhecimento ao presidente Roberto Cidade, pela sensibilidade de nos ajudar a aprovar esse programa. Esse que não é um programa do Governo Wilson Lima, mas um programa de Estado. O nosso governo tem o compromisso de fazer entregas que possam, efetivamente, mudar as vidas das pessoas”, declarou o governador.

Lançado em 2023, o Programa Amazonas Meu Lar prevê 24 mil soluções de moradia e a regularização de 33 mil imóveis. Desde o lançamento já foram reassentadas cerca de 1,3 mil famílias das comunidades da Sharp e Manaus 2000, e entregues 1,7 mil títulos definitivos na capital e no interior

“Estamos executando um programa totalmente factível. Já entregamos o residencial Rodrigo Otávio, estamos entregando essa unidade com 192 apartamentos e até o final do ano vamos entregar outro conjunto habitacional no bairro Cachoeirinha. E, até o final do ano também, vamos entregar mais 200 apartamentos na comunidade da Sharp. Desejo sucesso nessa nova etapa de vida de vocês. É uma nova perspectiva que se apresenta e o nosso objetivo é garantir sempre mais dignidade e qualidade de vida ao cidadão”, finalizou Lima.

Participaram da solenidade de entrega os deputados estaduais Adjuto Afonso (UB), Mário César Filho (UB), Dra Mayara (Republicanos) e João Luiz (Republicanos).