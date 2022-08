Manauscult realiza a última fase do ‘Arte pela Cidade’ neste fim de semana

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com as secretarias municipais de Comunicação (Semcom) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), realizou neste domingo, 28/8, a última fase do “Arte pela Cidade” no complexo turístico da Ponta Negra, zona Oeste da cidade com o “Palco Móvel Emcena Brasil – Conexão Cultural Tigre”.

“O ‘Arte pela Cidade’ é um esquenta onde nós potencializamos nas zonas Leste, Oeste, Norte e Sul de Manaus entregamos a cidade pulverizada de cultura. Hoje nós vamos dar uma pausa para o #SouMaanus”, explicou o diretor de cultura da Manauscult, Jonathas Pedrosa.

O encerramento deste domingo contou com a apresentação de uma equipe de 30 artistas que levou sessão de cinema, teatro, atividades recreativas, mamulengos e espetáculos de circo.

“O objetivo é levar teatro, circo e cinema de forma gratuita e restrita para a população. É descentralizar a cultura e trazer para os bairros, centros comerciais, feiras e pontos turísticos”, ressaltou a coordenadora do ‘EmCena Brasil’, Luciana Marques.

Foram 48 dias de intervenções artístico-culturais do “Artes pela Cidade” que levou apresentações de música, dança, literatura e teatro por todas as zonas de Manaus. Para a autônoma Lana Pontes o “Artes pela Cidade” é necessário tanto para os artistas, no ponto de vista de oportunizar novos talentos, quanto para a população, que tem mais uma opção de entretenimento de forma gratuita.

“Isso é um bom incentivo para as crianças também, porque elas estão muito vidradas na internet e no celular, então isso prende a atenção de uma outra forma. Isso cria no cognitivo delas algo bem melhor”, afirmou Lana.

Cerca de 243 artistas foram contemplados, dos quais 60% são novos talentos e que tiveram a oportunidade de participar do “esquenta” do #SouManaus Passo a Paço 2022, que acontece nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro.