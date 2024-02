Manaus registra seis ocorrências e reforça recomendações durante chuvas na cidade

A Prefeitura de Manaus registrou, até às 13h desta segunda-feira, 26/1, seis ocorrências provocadas pelas chuvas, em diferentes pontos da cidade. As demandas foram recebidas no Contact Center do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e encaminhadas para as equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que estão nas ruas fazendo os atendimentos.





Os registros foram de duas alagações e três deslizamentos. As alagações ocorreram nas zonas Centro-Sul e Leste, enquanto os deslizamentos afetaram as zonas Norte e Leste de Manaus. Uma infiltração foi reportada na zona Norte e um risco de deslizamento na zona Oeste. A zona Norte concentrou três das ocorrências registradas.

RECOMENDAÇÕES:

– Siga sua rotina, mas fique atento;

– Acompanhe a previsão do tempo e suas atualizações;

– Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais da Prefeitura.

– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).