Manaus tem 27 radares para aumentar a segurança no trânsito

A Prefeitura de Manaus, informa que atualmente 27 equipamentos de fiscalização eletrônica estão em operação na capital amazonense. Os dispositivos atuam no monitoramento de excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, contribuindo para a segurança viária e a redução de acidentes.





O IMMU esclarece ainda que novos equipamentos estão em fase de instalação em diversos pontos da cidade, mas ainda não estão em funcionamento. Antes de entrarem em operação, todos os dispositivos passarão por etapas técnicas obrigatórias, incluindo aferição, homologação e integração ao sistema de controle de trânsito.

Além disso, será realizado o trabalho de sinalização em todos os pontos, garantindo total transparência e orientação aos condutores. Quando houver data definida para o início da operação dos novos radares, a informação será amplamente divulgada com antecedência à população pelos canais oficiais da Prefeitura de Manaus.

Confira os locais de instalação dos radares atualmente em operação:

Radares de velocidade – controlador fixo

Av. do Turismo – Ponta Negra – sentido Complexo Turístico Ponta Negra

Av. do Turismo, oposto Condomínio Mediterrâneo I – Tarumã, sentido Aeroporto Eduardo Gomes;

Av. do Turismo / Av. Thales Loureiro – Ponta Negra, sentido Complexo Turístico Ponta Negra;

Av. do Turismo, oposto ao Residencial Viver Tarumã – Tarumã-Açu, sentido Oeste;

Av. do Turismo, em frente ao Condomínio Viva Vida Tarumã – Tarumã, sentido Leste;

Av. do Turismo, Escola Municipal Marechal Cândido Rondon / ponte do Igarapé da Bolívia – Tarumã, sentido Norte;

Av. do Turismo, oposto à empresa Vida Film – Tarumã, sentido Oeste

Av. Santos Dumont / Seripa 7 – Tarumã, sentido Oeste;

Av. Santos Dumont / Seripa 8 – Tarumã, sentido Leste;

Av. Professor Nilton Lins, nº 900 – Jardim Via Veneto, Flores, sentido Leste

Av. Professor Nilton Lins, nº 851 – Flores, sentido Oeste;

Av. Torquato Tapajós, nº 5.555 – Innova – Tarumã, sentido Sul;

Av. Coronel Teixeira – em frente à 12ª Região Militar – Ponta Negra, sentido Sul;

Av. Coronel Teixeira / Supermercado Yroyak – Ponta Negra, sentido Complexo Turístico;

Av. das Torres / Tenente Roxana Bonessi – Nova Cidade, sentido Sul;

Av. das Torres, nº 352 – Nova Galileia, Nova Cidade, sentido Norte;

Av. Autaz Mirim – oposto ao Atacadão da Grande Circular – Coroado, sentido Sul;

Av. Autaz Mirim / Creche Maria Aparecida Silva Dantas – Zumbi dos Palmares, sentido Norte;

Av. Torquato Tapajós – em frente ao Supermercado Nova Era – Da Paz, sentido Sul;

Av. Torquato Tapajós – em frente à Fábrica TPV – Flores, sentido Sul.

Lombadas eletrônicas – redutores de velocidade

21. Av. Ephigênio Salles, nº 1.835 – Condomínio Bosque Imperial – Aleixo, sentido Oeste;

22. Av. Rodrigo Otávio / Rua das Águias – Vila Buriti, sentido Leste.

Radares de avanço de sinal vermelho

23. Av. Codajás / Av. Marquês da Silveira – Petrópolis, sentido Oeste;

24. Av. Codajás / Av. Marquês da Silveira – São Francisco, sentido Leste;

25. Av. Paraíba / Av. André Araújo – Adrianópolis, sentido Norte;

26. Av. André Araújo (alça) / Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho – Adrianópolis; sentido Leste

27. Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho / Rua Belo Horizonte – Adrianópolis, sentido Norte.