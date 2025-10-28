Bebê prematuro morre em incubadura feita com ‘tampa de forma de bolo’ em Ipixuna, no Amazonas

Bebê prematuro morre em Ipixuna (AM) após parto; família denuncia falta de estrutura no hospital da cidade





Uma família de Ipixuna (AM) viveu momentos de dor e revolta após a morte de um bebê prematuro nesta segunda feira, 27 de Outubro.

A precariedade da saúde no Amazonas chegou com força no município de Ipixuna, com o Hospital Estadual Maria Glória Dantas de Lima em condições precária e sem material de atendimento adequado ao atendimento comum, pior ainda para o serviço de urgência.

Revolta

Sendo motivo de revolta popular, uma mãe, a senhora Francisca saira Souza da Silva, que estava com cerca de sete meses de gestação e fazia acompanhamento pré-natal, entrou em trabalho de parto por volta das 10h da manhã de ontem (27), mas ele vio a óbtomais por falta de equipamento adequado (incubadora), na unidade.

“Eles já sabiam que a criança seria prematura e que o hospital não tinha incubadora. Mesmo assim, não transferiram a mãe para Cruzeiro do Sul no Acre, onde há estrutura adequada. A criança nasceu viva, mas acabou não resistindo e às 5h da manhã, eles tiveram tempo suficiente para transferir ela para outra cidade e mesmo assim não fizeram”, contou Camila Unha.

Incubadora com tampa de forma de bolo

Imagens deprimentes compartilhadas nas redes sociais, mostram o improviso usado para tentar manter o bebê aquecido e com oxigênio, uma cena que gerou revolta entre os moradores.

Sobre a precariedade da Unidade de Saúde do Estado em Ipixuna, a ex-vereadora Rosilene Araújo, diz que não é cumpa dos profissionais, mas por despreso das autoridades estaduais com os serviços prestados à população do muniípio.

Moradores de Ipixuna voltaram a cobrar melhorias urgentes na saúde pública do município, denunciando a falta de equipamentos, profissionais e suporte básico para atendimentos de emergência. “É triste ver uma vida tão pequena partir por falta de estrutura. Isso não pode continuar acontecendo”, desabafou uma moradora nas redes sociais.

As vereadoras Ane Silvério e Lia Farias também tem ído constantemente às redes sociais denunciar o descaso com a saúde no município de Ipixuna. Para elas, é inadmissível que o cidadão do município se sinta obrigado a utilizar os serviços de Saúde do Acre estado, quando o governo do Estado do Amazonas é que tem essa obrigação.

Até o momento, a Prefeitura de Ipixuna e a direção do hospital ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso. Muito menos o governo Wilson Lima (União Brasil).