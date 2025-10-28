Megaoperação no Rio contra o CV deixa 64 mortos e 81 presos

Pelo menos 64 pessoas, incluindo quatro policiais morreram e 81 foram presas nesta terça-feira (28) durante uma operação contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio. Segundo o Palácio Guanabara, é a ação mais letal da história do estado.





Durante a tarde, traficantes reagiram com barricadas e incêndios em diversas áreas da cidade, como Linha Amarela, Grajaú-Jacarepaguá e Rua Dias da Cruz, no Méier. Até a última atualização, a operação ainda estava em andamento, com relatos de feridos.

O Centro de Operações do Rio elevou o nível operacional da cidade para 2, de 5, e a PM mobilizou todo o efetivo, suspendendo atividades administrativas.

Início da operação

A ação faz parte da Operação Contenção, iniciativa do governo do estado contra o avanço do CV. Cerca de 2.500 agentes cumpriam 100 mandados de prisão. Ainda de madrugada, traficantes reagiram a tiros e barricadas, e lançaram explosivos com drones. Vídeos registraram intensa troca de tiros em meio a colunas de fumaça.

Policiais mortos

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, chefe de investigação da 53ª DP (Mesquita);

Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, da 39ª DP (Pavuna);

Cleiton Searafim Gonçalves e Herbert, ambos do Bope.

Presos

Entre os detidos estão Thiago do Nascimento Mendes, o Belão do Quitungo, chefe regional do CV, e Nicolas Fernandes Soares, operador financeiro de Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso.

Governo do estado

O secretário de Segurança Pública, Victor Santos, disse que a operação foi planejada pelo estado, sem apoio federal, e cobre cerca de 280 mil moradores. “Lamentamos as vítimas, mas é uma ação necessária, planejada e com inteligência”, afirmou. »» LEIA MAIS

Fotos da operação