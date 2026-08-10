David Almeida defende fim da fila do SisReg e ampliação de programas sociais no Amazonas

O candidato ao Governo do Amazonas pelo Avante, David Almeida, usou o primeiro debate entre os concorrentes ao cargo, realizado neste domingo (9/8) pela Band Amazonas, para apresentar resultados de sua gestão à frente da Prefeitura de Manaus e defender propostas para áreas como saúde, segurança pública, educação e assistência social. O candidato Roberto Cidade (União Brasil) não participou do encontro.

Ao longo dos cinco blocos, David também protagonizou embates com adversários e criticou a ausência de Roberto Cidade. “Como vocês viram, aquela cadeira ali está vazia [no debate]. Da mesma forma, está vazia a cadeira que ele ocupa lá no Palácio da Compensa”, afirmou.





Entre as principais propostas apresentadas, David prometeu dobrar o valor do Auxílio Estadual, que atualmente é de R$ 150, para R$ 300.

“Vou dobrar o Auxílio Estadual e dar às pessoas da cidade de Manaus e do estado do Amazonas a vida que elas merecem, com tudo o que nós temos de aprendizado e de experiência”, declarou.

Segurança pública

Na área da segurança pública, David respondeu a questionamentos de Omar Aziz (PSD) e destacou ações realizadas durante os quatro meses em que esteve à frente interinamente do Governo do Amazonas. Segundo ele, nesse período foram realizadas mais de 2,6 mil promoções de policiais militares.

O candidato também citou a implantação da Guarda Municipal Armada durante sua gestão em Manaus e defendeu a ampliação da integração entre as forças de segurança estaduais e municipais.

Entre as propostas apresentadas estão a valorização dos profissionais da segurança, o cumprimento da data-base e das promoções, o escalonamento da Polícia Civil, o pagamento do auxílio-fardamento aos policiais militares e a convocação de candidatos aprovados que aguardam ingresso nas corporações.

David também defendeu a criação e o fortalecimento de guardas municipais armadas e treinadas nos municípios do interior do Amazonas.

Saúde e fim da fila do SisReg

A situação da saúde pública também foi um dos principais temas do debate. Durante as perguntas feitas por jornalistas, David criticou a atual estrutura da rede estadual e defendeu que os serviços de urgência e emergência permaneçam sob responsabilidade direta do poder público.

Como exemplo de resultados obtidos em Manaus, o candidato afirmou que a cobertura da Atenção Primária à Saúde passou de 47% para 94% durante sua administração. Ele também destacou a realização de concurso público e a convocação de mais de 3,5 mil servidores para a rede municipal.

O fim da fila do SisReg foi novamente apresentado como uma das prioridades de seu eventual governo. Segundo os dados citados pelo candidato, mais de 1,3 milhão de amazonenses aguardam atualmente por exames, consultas ou cirurgias.

“Aqui, nós não estamos prometendo. Nós vamos acabar com a fila do SisReg e vamos dar à população do Amazonas o que há de melhor em saúde de média e alta complexidade”, afirmou.

David também mencionou a experiência de sua candidata a vice-governadora, Shádia Fraxe, na área de Atenção Primária e defendeu a adoção de estratégias utilizadas na capital para enfrentar problemas da média e alta complexidade no interior e demais municípios.

Educação é alvo de confronto

A educação esteve entre os assuntos que provocaram maior confronto durante o debate. Em uma troca de perguntas com Maria do Carmo, David questionou a experiência administrativa da adversária e citou compromissos que, segundo ele, ainda não teriam sido concluídos.

“Na teoria, é tudo o que você ouviu. Na prática, comprou o Tropical Hotel, prometeu entregá-lo em 2022 e, agora, estamos em 2026 e não entregou um quarto. Prometeu transformar a Santa Casa de Misericórdia em um hospital universitário e, até hoje, não entregou”, afirmou.

Ao defender sua atuação na educação municipal, David declarou que Manaus passou de 5 mil para 14,5 mil vagas em creches e de 6 mil para 22 mil vagas em escolas de tempo integral durante sua gestão.

O candidato também citou as escolas municipais José Carlos Mestrinho e Francisco Pereira como referências no Ensino Fundamental na Região Norte.

“De educação eu posso falar: do que eu fiz, do que eu entreguei e do que eu vou fazer”, disse.

Experiência na Prefeitura

Na parte final do debate, David apresentou ações realizadas em Manaus como parte de sua experiência administrativa e afirmou que pretende levar programas e políticas desenvolvidos na capital para os demais municípios do Amazonas.

Entre os exemplos citados estão iniciativas nas áreas de saúde, educação, habitação e assistência social, além do Passe Livre Estudantil e de equipamentos públicos como o Parque Gigantes da Floresta.

Ao encerrar sua participação, o candidato destacou sua trajetória e origem na periferia de Manaus.

“Eu vim da periferia. Talvez seja esse o motivo pelo qual as minhas origens incomodam uma elite no estado do Amazonas”, afirmou.

David finalizou pedindo a confiança dos eleitores e defendendo a ampliação das ações realizadas na capital para todo o Estado.

“Se eu entreguei em Manaus, vou entregar para todo o estado do Amazonas. Não deixe de acreditar. Não desista de acreditar. O estado do Amazonas pode ser um lugar melhor para se viver. Depende de você”, concluiu.