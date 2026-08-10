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Fogo destrói área de vegetação dentro de ferro-velho no bairro Armando Mendes

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Redação 2
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Foto: Correio da Amazônia

MANAUS | Um incêndio atingiu uma área de vegetação localizada dentro de um ferro-velho na tarde de domingo (9), na Avenida Autaz Mirim, no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para outras áreas do estabelecimento. Durante o combate, as equipes utilizaram aproximadamente 50 mil litros de água e 150 litros de Líquido Gerador de Espuma (LGE) para conter e extinguir o incêndio.


Após o trabalho dos militares, o fogo foi controlado. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de pessoas feridas durante a ocorrência.

As circunstâncias que provocaram o início do incêndio não foram informadas.

Por Correio da Amazônia

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