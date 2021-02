Manaus vai receber mais 100 mil doses da AstraZeneca, diz Marcelo Serafim

O líder do governo municipal, vereador Marcelo Serafim (PSB) afirmou que o Ministério da Saúde tem um compromisso com a prefeitura de Manaus. Portanto, serão enviadas à capital do Amazonas mais 100 mil doses da AstraZeneca ainda em fevereiro.

A chegada dos materiais vai permitir a imunização de 100% dos idosos acima de 70 anos e dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. “Esta remessa será fundamental para vacinar todos os idosos acima de 70 anos e profissionais de saúde que estão na linha de frente e precisam estar imunizados o quanto antes, o prefeito tem trabalhado para garantir que o maior número de pessoas na lista de prioridade seja vacinado”, disse.

A imunização continua sendo realizada em forma de drive-tru, em seis locais espalhados por todas as zonas da capital. Os espaços foram montados tanto para quem chega em veículo próprio, quanto para quem vai a pé ou utiliza o transporte coletivo.

Os pontos de imunização ficam no Complexo de Exames do Detran na zona norte, estacionamento da Universidade Paulista (Unip), na zona sul, Balneário do Sesc na zona oeste, Clube do Trabalhador do Sesi, na zona leste, Shopping Phelippe Daou nas zonas norte e leste e Centro Cultural Povos da Amazônia, Zona Sul.